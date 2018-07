Senado: fuerte cruce en el PJ en debate sobre aborto

El senador justicialista José Mayans protagonizó un cruce con su jefe de bloque, Miguel Pichetto, quien sostuvo que en los hospitales públicos “no debería haber ningún tipo de objeción de conciencia” frente al aborto, al cuestionar la exposición de una médica.

La expositora en cuestión fue María de los Angeles Carmona, ginecóloga y representante del Consejo Superior del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, quien sostuvo que “la objeción de conciencia no debe ser plasmada en ningún registro público”.

Carmona criticó “el no permitir ejercer la objeción de conciencia cuando el médico sea el único disponible” y agregó: “Los médicos no podemos trabajar bajo amenaza de cárcel. Debemos preservar la libertad de conciencia”.

Pichetto le salió al cruce: “La ley se queda corta. En el sector público no podría haber ningún tipo de objeción de conciencia. Si trabaja en el sector público está obligada a cumplir la ley”.

El senador también hizo una cerrada defensa del proyecto al indicar que “no va a haber más interrupciones del embarazo porque esté la ley, va a haber más garantías” y pidió que los médicos y los representantes del Estado “tengan una mirada más amplia, más humana”.

Todos los senadores que se oponen a la legalización del aborto cuestionaron a Pichetto por “carear” a una expositora y dar “una opinión personal”, pero el más duro fue Mayans: “Yo disiento del presidente de bloque. Acá todos estamos obligados a cumplir la Constitución y las leyes, el sector público, el sector privado. No es que sale una ley para el público o para el privado”.

“Desde cuándo es la vida es el tema acá. Desde la concepción es la vida; la Constitución dice que es así, leyes que hemos votado dicen que es desde la concepción. El Estado no puede matar, no existe en Argentina la pena de muerte”, expresó el senador por Formosa. En este sentido, agregó: “Porque acá somos más benignos con delincuentes y criminales que le damos la posibilidad de reinsertarse en la sociedad, y a un inocente directamente, ¿la solución cuál es? Se le mata”. Además, Mayans sostuvo que en la Cámara de Diputados la media sanción “salió con votos a favor forzados”, al tiempo que dijo que “es inaplicable”.

En tanto, ante el plenario de comisiones que analiza el proyecto, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez indicó que el proyecto “no conculca la objeción de conciencia” porque “establece un sistema de registro en donde el profesional no tiene que expresar las razones por las que es objetor” y, además “el registro no es público, es confidencial”.