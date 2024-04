El destino de la Quinta Florida, el eje de un debate que resurge con fuerza y polémica

En 2019, la firma de una cesión de terrenos al Municipio, pertenecientes al predio ferroviario, generó fuerte polémica. Se trataba de 28 hectáreas en desuso cedidas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado, a cargo de ese momento de Ramón Lanús, al Municipio de Junín.

Con el correr de los años, en tal se habilitó el Parque Central y comenzó a funcionar el Polideportivo Beto Mesa, el Registro Civil, el Museo Malvar, en Primer Junta. Además de un Centro de Atención Primaria de la Salud, y la sede de la Secretaría de Salud Municipal y la Agencia de Seguridad Vial.

Pero los terrenos de la Quinta Florida, incluidos en las 28 hectáreas cedidas, se mantienen en desuso. Un proyecto en el Concejo Deliberante, impulsado por el concejal Adrián Feldman, no llegó a aprobarse.

En ese panorama, el Ejecutivo municipal lanzó la propuesta de vender algunos de esos terrenos, los de la Quinta Florida, para poder solventar la finalización de la obra del paso bajo nivel, que está frenada desde hace más de tres meses. Y tal propuesta recalentó un debate histórico por el destino de los predios del ferrocarril. Con un condicionamiento adicional: hoy por hoy, los comerciantes de calle Rivadavia continúan esperando una solución a la problemática que viven a diario, a causa del corte de tránsito que lleva 312 días.

Proyecto y un “debate abierto”

Tras el anuncio de la propuesta del intendente Pablo Petrecca sobre la posibilidad de vender los terrenos del predio ferroviario para afrontar la obra del paso bajo nivel, el lunes, a las 8:30, tendrá lugar una reunión clave en la Sociedad de Comercio e Industria, que convoca a la Agencia de Desarrollo para interiorizarse sobre el proyecto, tal y como refirió a Democracia, la presidenta, Marianela Mucciolo.

“La reunión será la presentación del posible destino de los terrenos para finalizar la obra. La idea es interiorizar a las instituciones que conforman la agencia sobre el proyecto. Es una reunión informativa. Luego acercamos el tema a la sociedad y las organizaciones”, destacó.

La intención es que “las instituciones tengan participación en la decisión del destino de esos terrenos. Además de que terminar la obra soluciona un problema urgente de los comercios que viven una difícil situación, con cierres”, dijo en diálogo con Democracia.

Cabe recordar que la Agencia de Desarrollo Junín está conformada por el Municipio, la Sociedad Comercio e Industria, la Sociedad Rural, la Federación Agraria Argentina Filial Junín, la Cámara Pyme del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (Capynoba) y la Unnoba.

Por su parte, consultado sobre el proyecto, el presidente del Concejo Deliberante, Juan Fiorini, aclaró que “el Intendente le está haciendo la propuesta al AABE -Agencia de Administración de Bienes del Estado- de que puedan considerar vender esos terrenos, pero la utilización es algo que hay que debatir, el para qué”. Según remarcó, “ahí la Municipalidad tiene potestad a través del Código Urbano sobre lo que se puede hacer y lo que no”.

“Lo que plantea el intendente, que ya lo hizo en la apertura de sesiones ordinarias, es en conjunto hacer un Master Plan de lo que se puede hacer con los terrenos ociosos del ferrocarril. La idea es que puedan participar las instituciones que conforman la Agencia de Desarrollo, ya están trabajando por el Junín de los 200 años y obviamente también darle participación al Consejo de Asesores que está formada por instituciones más relacionadas al urbanismo”, señaló.

A su vez, aseguró que “el debate está abierto para todas las alternativas, justamente hay que dar ese debate para saber si son viviendas, comercios u otras alternativas. Todo se pone sobre la mesa”.

Voces de la oposición

La ex diputada y actual vicepresidenta del Frente Renovador, Valeria Arata, señaló a Democracia que “por los predios que hoy no están siendo explotados por el sistema ferroviario hay que dar el debate de qué hacer con ellos”.

“Entiendo que hay que hacer un desarrollo urbanístico, cuidando que no sea un negocio inmobiliario de unos pocos, usando como excusa el paso bajo nivel, y que se llega a esta instancia por las trabas administrativas impuestas por el municipio”, cuestionó.

Consultada sobre si ese proyecto urbanístico debería incluir viviendas sociales advirtió que “por eso planteo el debate, tiene que ser un decisión conjunta de todos los actores sociales de la ciudad”.

Al respecto, el concejal José Bruzzone, de Unión por la Patria aseguró: “Nos parece prematuro dar una definición precisa sobre el tema, porque aún no tenemos más información que un titular”.

“En principio, no creemos que la solución sea vender bienes de la ciudad para cumplir con una obra que estaba en el presupuesto nacional. Esperamos a tener los detalles de la propuesta”, refirió.

Por su parte, Lautaro Mazzutti, director provincial de la Jefatura de Asesores del Gobernador, también fue consultado por Democracia sobre la propuesta de Petrecca, a lo que señaló: “Por empezar no tenemos información oficial del Ejecutivo, solamente manifestaciones periodísticas, con lo cual ya me parece que se está cometiendo una equivocación, o que se quiere utilizar políticamente”.

A su vez agregó: “No sabemos exactamente lo que pretende el Municipio. Este tema es muy serio e importante para la ciudad y merece que se sea lo más transparente posible en las intenciones. El debate tiene que ser amplio, no solamente de la política. Hay que incluir a todos los sectores productivos de la ciudad, a las cámaras y a los representantes de los trabajadores e instituciones intermedias, entre otros”.

Desde la Libertad Avanza, el concejal Juan Cornaglia Re, señaló que, ante una posible venta de los terrenos, “nosotros vamos a acompañar la decisión de la Nación, que es quien tiene las herramientas y la jurisdicción para hacer el análisis correcto y resolver qué es lo mejor para la ciudad en base a los recursos con los que contamos”.

Respecto de la reunión del lunes, reconoció que “no fuimos invitados”, aunque advirtió que “es una reunión de la Agencia de Desarrollo Productivo, de la cual los concejales no formamos parte. De todas formas, la resolución final sigue siendo algo que debe resolverse entre el Intendente y el Ejecutivo Nacional, y nosotros acompañaremos la decisión que se tome con las medidas que sean necesarias”, concluyó.

“Tiene que resolverlo Nación”

El presidente del Comité Hipólito Yrigoyen, Carlos Mansur, fue tajante: “Para mí la venta está totalmente fuera de lugar”, aseguró a Democracia, y dio sus razones.

“Primero porque no corresponde que la Municipalidad se meta en un problema que es nacional, del Ministerio de Transporte y tiene resolverlo la Nación, no el Municipio”, indicó y agregó: “Claro que quieren resolverlo para resolverle el problema a la gente, pero deberían haberlo pensado antes”.

“En segundo lugar, cualquier negocio que se haga con las tierras del ferrocarril, por más prolijo que se haga, van a haber cuestiones que van a parecer espurias. Siempre queda la duda, por más prolijo que se haga y no estoy poniendo en duda lo honorable de la Municipalidad. Pero tampoco es la solución vender esto para hacer aquello.

Porque si no mañana vas a vender la plaza San Martín, para hacer dos cuadras de asfalto”, cuestionó el dirigente radical.

Para Mansur, “la solución es que el Estado se haga cargo. Que en todo caso se le inicie una acción legar al Estado, que retire las chapas, que tape los pozos y que habilite el paso y cuando se resuelve la cuestión de fondo se termina la obra. El estado es responsable de eso. En el Ministerio hay gente de la gestión anterior, no se fueron todos. Y tienen plata, no es que no tienen plata. Hay menos por el recorte, pero tiene plata el ministerio”, insistió.

El dirigente radical lamentó la postura generalizada de que “ahora nadie tiene la culpa” y aseguró que “hay que hacer una auditoría muy extensa, con auditores externos en la obra. Saber qué se hizo en dos años. Un año poceando y cobrando. Y al final se hizo menos del 20%”.

Sobre el debate dijo, “este es un problema de la comunidad entera, no de Petrecca.

La comunidad tiene que opinar sobre qué hacer con los terrenos. Entiendo que es un macizo que hoy está en parte de gusto, pero si vos tenés la posibilidad de reflotarlo, arreglarlo, podes llegar a hacer algo muy interesante. Se puede recuperar y arreglar mucho más. Si ves en Rosario los galpones del ferrocarril convertidos en shoppings, pusieron lo que tenían que poner”, refirió.

“Si es para integrar a la ciudad, siempre es bienvenido pero que no se venda para terminar una obra, porque no es responsabilidad del Municipio de Junín”, cerró.

Complejo habitacional

Luego de que fueran cedidos los terrenos al Municipio, el ex concejal de Juntos por el Cambio, Adrián Feldman, había presentado en 2020 un proyecto para la construcción de viviendas.

Oportunamente había destacado el sector de la Quinta Florida, donde la construcción de un barrio en este sector supuestamente no afectaba la actividad ferroviaria.

“Tanto es así que los gremios ferroviarios impulsaron en su oportunidad la construcción de un complejo habitacional en el lugar”, señaló oportunamente.

“Estos hechos impulsan a nuestro bloque a solicitar al Ejecutivo que tome contacto con dichas instituciones para que, en conjunto, inicien las acciones para que un sector del predio pase a ser propiedad plena de la Municipalidad de Junín, con el fin de que se construya un barrio con un cupo para miembros de la actividad ferroviaria y otro para la comunidad en general, bajo las nuevas normativas impulsadas por el Gobierno nacional”, señala el proyecto.

En el articulado del mismo, se recomienda “que el Ejecutivo, por medio de la secretaría de Obras y Servicios Públicos, impulse en principio una reunión con los gremios ferroviarios con el fin de concordar en la construcción de viviendas”. Y se añade “que el Ejecutivo impulse la cesión definitiva al municipio de los terrenos para la construcción de viviendas y efectuar las correspondientes hipotecas de los beneficiarios”.

La obra que reflota el debate

El 14 de junio de 2023, luego de inaugurada la pasarela metálica para peatones, se iniciaron los trabajos sobre calle Rivadavia y se cerró por completo el paso para la construcción del viaducto.

En principio, el plazo del proyecto era de casi dos años, pero finalmente, tras el cambio de Gobierno y el anuncio de la suspensión de la obra pública, los trabajos se cortaron en diciembre y finalmente se detuvo la obra.

En definitiva, se trata de un cierre que ya acumula más de 300 días y preocupa especialmente a los vecinos que viven de los comercios ubicados en dicha arteria, en su extensión hacia avenida Libertad.

La obra fue licitada en 2020 y adjudicada a la empresa Savabisa S.A., el 19 de marzo de 2021, con una posterior audiencia pública impulsada por el Municipio, que tuvo lugar el 4 de octubre de ese mismo año.

El municipio a su vez debió realizar cambios de sentido en algunas calles y colocación de semáforos para mitigar el fuerte impacto en la movilidad y seguridad vial que significó el inicio de los trabajos.

Un impacto que aún sufren, a mayor escala, muchos comerciantes ubicados en el sector de calle Rivadavia donde se encuentra cerrado el paso, por el que se reclama la reapertura.

Así, con un avance de apenas un 15%, entre gestiones del Municipio de Junín para que la obra pueda ser finalizada y reclamos de vecinos afectados que exigen que se abra el paso, la solución se demora.

Arquitectos piden “una planificación en conjunto”

Desde la Asociación de Arquitectos de Junín y el Colegio de Arquitectos, Distrito VI, indicaron que se encuentran “profundamente preocupados por la paralización de los trabajos del túnel de calle Rivadavia, que ha producido un corte entre dos de los sectores más importantes de la ciudad, creando una barrera donde urbanamente existía un vínculo fundamental”.

Ambas instituciones reconocen que son “conscientes de que la situación debe ser subsanada con la mayor urgencia. Pero, también se sabe que respuestas apresuradas pueden producir acciones que produzcan resultados que, a futuro bloqueen el desarrollo urbano coherente de la ciudad o se presten al malfuncionamiento de la misma”.



“Es función de los arquitectos y urbanistas llamar la atención sobre el hecho de que cualquier acción que intervenga el corazón de la ciudad, como el área de los Talleres Ferroviarios y sus áreas anexas, verdaderos elementos de identidad de Junín, requiere una planificación en conjunto, con plena conciencia del impacto ambiental que estas producirán a nivel urbano”, señalaron ante la consulta de Democracia.



“La misma situación crítica de la paralización de las obras del túnel, muestran que determinadas circunstancias, si no son perfectamente evaluadas pueden causar más daños que beneficios”.



“Desde la Asociación de Arquitectos de Junín y el Colegio de Arquitectos, Distrito VI, proponemos que las acciones a llevar a cabo se inserten en una planificación consciente, rescatando los trabajos ya realizados al respecto por distintas organizaciones, universidades, ONGs, y que las mismas sean llevadas a cabo por personas y/u organizaciones profesionales habilitadas para tal fin”.

Agencia de Desarrollo

La Agencia de Desarrollo está conformada por el Municipio de Junín, la Sociedad Comercio e Industria, la Sociedad Rural, la Federación Agraria Argentina Filial Junín, Capynoba y la Unnoba. La actual presidenta es Mariela Mucciolo y la vicepresidenta, Rosana Franco.