Axion y Petrobras se sumaron a YPF y aumentaron 3% las naftas

Mientras la escasez de combustibles golpea a unas 120 estaciones de servicio de “bandera blanca”, las petroleras Axion y Petrobras se sumaron hoy a YPF y aumentaron los precios hasta un 3%.

La petrolera YPF subió el 7 de julio pasado 1% los valores de los combustibles en todo el país, por la incidencia del reciente aumento del precio de los biocombustibles.

Se trató, de ese modo, del segundo incremento de precios en tan solo una semana dado que el 1 de julio los valores de la petrolera semipública habían subido hasta un 5% el domingo pasado.



Axion ajustó al alza sus precios en un 1% en promedio para las naftas y en un 3% para el gasoil. La nafta súper de Axion pasó de $28,08 a $28,41; la premium, de $33,75 a $34,12; el gasoil, de $24,45 a $24,74 y el diesel premium, de $29,56 a $29,89. Estos valores corresponden a la ciudad de Buenos Aires y son superiores en las provincias.

A su vez, las estaciones de Petrobras que son controladas por la compañía Trafigura elevaron sus precios entre 1% y 1,8% en la Capital Federal y todas las provincias donde opera.

En paralelo, continuaba el conflicto por el desabastecimiento de combustibles que sufren las estaciones de servicio de “bandera blanca”, que no están bajo la tutela operativa de ninguna petrolera en particular.

La Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República (Fecac) aseguró que las petroleras no están vendiendo en el canal mayorista y ya hay 120 estaciones de bandera blanca sin naftas y gasoil.