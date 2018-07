UIA: “El empleo va a seguir cayendo lentamente”

El empleo va a seguir cayendo en la economía de la Argentina aunque a marcha más lenta que hace un año atrás, advirtió el economista jefe y director ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA), Diego Coatz.

Tras participar del cuarto Pre Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba (UIC) en la provincia mediterránea, el directivo de la central fabril estimó que la demanda de empleo no se va a recuperar en lo que resta del año.

“(El empleo) va a seguir cayendo lentamente. No a la velocidad de hace un año, pero no se va a recuperar. Habrá una pérdida por goteo en unos sectores y en otros dejará de crecer”, dijo Coatz.

Según reflexionó el economista jefe de la UIA, “la pregunta más importante es saber qué va a ocurrir con la construcción”, dado que se prevé un freno de ese rubro por el ajuste fiscal impulsado por el Gobierno con un fuerte recorte al presupuesto destinado a obras públicas. Al referirse a la actividad económica, el directivo de la UIA aseguró que los próximos “dos o tres meses” van a ser “difíciles para las pequeñas y medianas empresas”, aunque “a la espera de que a fin de año se estabilice la actividad y pueda repuntar”.