Milito no logró el objetivo, pero se queda en Argentinos

El DT de Argentinos Juniors, Gabriel Milito, habló tras el triunfo de su equipo frente a Sarmiento, ayer en La Paternal, en la última fecha de la Liga Profesional, y confirmó su continuidad para la temporada 2022.

Pese a no haber logrado el objetivo de clasificar a la Copa Sudamericana 2022, ya que los últimos cupos quedaron para Racing y Unión de Santa Fe, el entrenador del Bicho recordó que sus dirigidos hicieron "una gran Copa Libertadores" este año, en la que llegaron hasta octavos de final, instancia en la que cayeron ante el River de Marcelo Gallardo.

"Ya hemos diagramado con la dirigencia la temporada que viene. No hay que olvidarse que el equipo hizo una gran Copa Libertadores. Hay que diferenciar los resultados de los rendimientos. A veces van de la mano y otras no", expresó Milito, luego de la victoria sobre el Verde.