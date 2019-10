Gabriel Milito sigue como DT de Estudiantes de La Plata

Gabriel Milito continuará como entrenador de Estudiantes de La Plata a pesar de los rumores que corrieron tras la eliminación en cuartos de final de la Copa Argentina ante Central Córdoba de Santiago del Estero, rival al que visitará el lunes por la Superliga.

El entrenador puso su cargo a disposición pero los dirigentes, encabezados por Juan Sebastián Verón, lo convencieron para que continúe en funciones.

El plantel regresó el jueves a la noche, durmió en el country de City Bell y ayer trabajó en el gimnasio bajo las órdenes del profesor Sergio Di Bartolo, ya que por por el temporal no pudo entrenar en el campo de juego.

La jornada comenzó muy temprano con reuniones entre el entrenador y el secretario técnico, Agustín Alayes, a las que luego se sumó el presidente del club. La directiva le volvió a expresar al entrenador la confianza en su trabajo, analizar el momento del equipo, tanto en lo individual como en lo colectivo y luego del entrenamiento se sucedieron las reuniones.

Por un lado, la dirigencia con el cuerpo técnico y por el otro el capitán Mariano Andújar reunió a sus compañeros para realizar una profunda autocrítica y defender el trabajo del técnico en la cancha. El arquero fue muy duro al término del partido, donde sostuvo que "estoy muy caliente con la derrota, Milito es uno de los mejores entrenadores que tuve en mi carrera y la culpa es nuestra".

"Gabriel (Milito) nos muestra las cosas veinte veces, nos habla y después cometemos equivocaciones muy preocupantes, porque acá o no estamos capacitados o somos boludos", expresó en forma categórica Andújar.

No hubo palabras oficiales ni las habrá antes del viaje a Santiago del Estero. Nadie quiere referirse a plazos de continuidad pero también es cierto que los resultados no acompañan más allá que desde el club pretenden sostener este proceso de trabajo y llegar hasta diciembre para reforzar el plantel.

Los números

Milito regresó al club el pasado 11 de marzo y en este, su segundo ciclo en el club, dirigió 20 partidos, con una eficacia del 43,33 por ciento, producto de 7 victorias, 5 empates y 8 derrotas. En el primer segmento de esta etapa (8 partidos del final de la temporada pasada) los resultados fueron mejores y se alcanzó un rendimiento del 50 por ciento pero el nivel del equipo decayó notoriamente en este semestre, con un rendimiento de apenas el 38,88 por ciento, dónde sólo consiguió un triunfo en los últimos 8 partidos, de los cuales en 5 fue derrotado.

Dentro del análisis se habló del tema de lesiones y de la ausencia de dos jugadores muy importantes en el plantel como el juvenil Matías Pellegrini y el mendocino Angel González que llegó como refuerzo. Al jóven nacido en Magdalena sólo lo pudo usar en 8 de los 20 encuentros, seis en el semestre anterior y ahora está ausente desde las primera fecha de la Superliga.

En cuanto al ex Godoy Cruz, que se recupera de un cuadro de mononucleosis sólo lo pudo utilizar en 8 de los 12 partidos de este semestre.

Los entrenamientos de hoy y mañana serán a puertas cerradas y sin atención a la prensa, y el domingo viajarán rumbo a Santiago del Estero, dónde el lunes desde las 19 intentarán cortar la mala racha y volver al triunfo.