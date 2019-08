Milito descartó a Pellegrini

El entrenador de Estudiantes de La Plata, Gabriel Milito anticipó que el delantero Matías Pellegrini será el único jugador descartado para el partido ante Vélez Sarsfield, el viernes próximo, de local, por la quinta de la Superliga Argentina de Fútbol (Saf); no confirmó el equipo titular y potenció las virtudes de su próximo rival y de su conductor Gabriel Heinze.

"Vélez es un gran equipo, con mucho ritmo, muy bien trabajado y con variantes interesantes que lo convierten en un rival exigente", expresó el DT.

Y puntualizó: "Vélez plantea jugar desde la tenencia y debemos saber interrumpir ese circuito y atacarlos a partir de esa recuperación. Será un partido muy difícil, por el trabajo colectivo, con jugadores de muy buena técnica individual y convencidos de la idea que pregona el entrenador", añadió.

El técnico habló sobre su idea de partido y manifestó: "hay que definir lo que más nos conviene y ver como empezamos. Podemos jugar tanto con línea de tres como de cuatro. Todo está trabajado'

Luego habló de sus futbolistas y destacó : "me centro en mi trabajo, busco que los jugadores estén cómodos, convencidos y que disfruten. No me preocupa la crítica, el fútbol es tan pasional y todo es opinable".

Milito también fue consultado sobre la posición de Estudiantes en la lucha por la permanencia y reflexionó: "Cuanto antes queremos alejarnos de la zona en que estamos, hay varios equipos en el medio y falta mucho. Todo sería distinto si a si estamos a cinco fechas del final".

Estudiantes hizo fútbol en el Estadio Ciudad de La Plata y Milito paró dos equipos. El que comenzó fue con línea de cuatro y formó con Andujar; Sánchez, Schunke, Jara y Mura; Castro, Kalinski, Gómez y García ;Ángel González y Federico González.

El otro ensayo fue con línea de tres y ahí ingresó el chileno Juan Fuentes por Sánchez y Nahuel Estévez por García. Hoy trabajará por la tarde y quedará concentrado.

"Los minutos iniciales serán importantes", aseguró Gabriel Heinze

Por su parte, el entrenador de Vélez Sarsfield, Gabriel Heinze, aseguró ayer que serán "importantes" los primeros minutos del partido del viernes frente a Estudiantes de La Plata.

"Va a ser un partido bastante posicional, donde cada uno imponga sus ideas. Los primeros van a ser muy importantes para posicionarse en campo", apuntó el entrerriano en conferencia de prensa.

"Estudiantes tiene un entrenador como Gabriel Milito, que es muy bueno y lo respeto mucho por su idea y trabajo", elogió el "Gringo".

Por otra parte, Heinze avisó que no sabe "nada" sobre el posible pase de Nicolás Domínguez al fútbol italiano, a pesar que con él habla "siempre".

De cara al partido, Vélez no presentaría variantes con relación al equipo que superó a Newell's por 3 a 1 como local, e iría con Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Lautaro Giannetti, Luis Abram, Francisco Ortega; Nicolás Domínguez, Gastón Giménez, Lucas Robertone; Agustin Bouzat, Maximiliano Romero, y Lucas Janson.

Vélez, que suma cuatro unidades en el torneo, visitará el viernes a Estudiantes de La Plata, a partir de las 21.10 y en el estadio Ciudad de la capital bonaerense, con transmisión de Fox Sports Premium.