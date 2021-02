Manuel Vicentini: "Es una pretemporada atípica"

El arquero titular de Sarmiento, Manuel Vicentini, reconoció en diálogo con Democracia que la pretemporada actual, de cara al inicio del torneo de Primera División, es "atípica", teniendo en cuenta que la crisis del COVID-19 "aceleró los tiempos normales" de una preparación.

"Es una pretemporada un poco atípica, porque normalmente se tienen 15 o 20 días para ponerse a punto para iniciar un torneo y esta es una preparación más corta. Se han acelerado los tiempos por todo el tema de la pandemia", explicó Vicentini, cuya actuación en el torneo de la Primera Nacional fue clave para el ascenso del Verde.

Con respecto al balance de la primera semana de trabajo, el guardameta destacó que "hay mucho entusiasmo" en el plantel de cara al debut en la Liga Profesional.

"Trabajamos mucho en la parte física, pero a diferencia de otras pretemporadas, esta vez no podemos descuidar los trabajos con pelota y las cuestiones tácticas, porque está muy cerca el inicio del campeonato y no dan los tiempos para enfocarse netamente en lo físico", insistió.

"De todos modos, las ganas de que el torneo arranque hace que todo sea más llevadero. Estamos bien desde lo físico, esta preparación nos agarra con bastante ritmo futbolístico, ya que hace apenas medio mes que terminamos la competencia", agregó.

Finalmente, Vicentini confirmó que las nuevas incorporaciones del plantel que dirige Mario Sciacqua "se están adaptando muy bien" al grupo y espera que la sintonía se traslade rápidamente al juego dentro de la cancha.

"Tratamos de incorporarlos rápido, porque, como dijimos, no hay mucho tiempo. Creo que vamos por buen camino, son buena gente y vamos a conocernos rápido. Todo va a mejorar todavía más con los primeros amistosos y compartiendo tiempo en la cancha de fútbol", reflexionó.