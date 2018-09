Guillermo Farré y Ariel Cólzera serían titulares en Sarmiento, el domingo frente a Los Andes

Pese al mal clima reinante, con algo de lluvia en la mañana de la víspera, el plantel profesional de Sarmiento de Junín hizo fútbol en la cancha 1 de la Ciudad Deportiva de avenida Arias y 17 de Agosto.

A las órdenes del entrenador santafesino Iván Delfino, los futbolistas hicieron el ensayo futbolístico en dos etapas, primero en espacios reducidos y a dos toques como máximo y luego en un campo más amplio, como para comenzar a preparar el partido frente a Los Andes, por la tercera fecha del certamen de la Primera "B" Nacional, en su reanudación tras el parate por la doble fecha FIFA de selecciones.

Los Andes-Sarmiento se medirán el domingo desde la hora 12, con arbitraje de Sebastián Mastrángelo, juez que dirigirá por primera vez al "Verde" en la divisional de ascenso.

Hoy, la plantilla superior del CAS volverá a hacer fútbol y Delfino comenzaría a definir el conjunto titular que visitará el estadio de Lomas de Zamora, y que tendría los debuts desde el inicio de un partido en el actual certamen de dos experimentados valores, Ariel Cólzera y Guillermo Farré.

Ambos purgaron una fecha de suspensión en el inicio del certamen, en el triunfo 1 a 0 ante Olimpo de Bahía Blanca, y luego arrancaron como suplentes en el empate 1 a 1 ante Atlético Rafaela.





En consecuencia, el CAS alistaría el domingo a Manuel Vicentini; Luis Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Leonardo Villalba, Guillermo Farré (ingresaría por Sergio Quiroga), Franco Leys y Nicolás Castro; Nicolás Orsini y Ariel Cólzera, quien reemplazaría al lesionado Nicolás Miracco.

Debe destacarse, además, que el delantero David Depetris, refuerzo de categoría que trajo Sarmiento sobre el cierre del libro de pases, sigue con su puesta a punto y podrá ocupar un lugar en el banco de suplentes ante Los Andes, conjunto que tendrá el debut como entrenador de Aníbal Biggeri, ex técnico de Chacarita Juniors, Atlanta y Temperley, entre otros, y quien tendrá su segunda etapa al frente del "Mil Rayitas", tras asumir en reemplazo de la dupla conformada por el juninense Luis Darío Pérez y Gabriel Lobos, despedidos tras la segunda fecha.

En definitiva, el equipo de Iván Delfino realizará hoy el ensayo de fútbol decisivo para la conformación del elenco que saltará al verde césped del estadio "Eduardo Gallardón", el venidero domingo.

Toda la programación

Los partidos previstos por la tercera fecha de la Primera "B" Nacional este fin de semana, son los siguientes:

Defensores de Belgrano vs. Santamarina de Tandil (Árbitro: Diego Ceballos); Atlético de Rafaela vs. Brown de Adrogué (Pablo Dóvalo); Agropecuario vs. Temperley (Gastón Suárez); Central Córdoba vs. Quilmes (Pedro Argañaraz); Almagro vs. Independiente Rivadavia de Mendoza (Lucas Novelli); Gimnasia y Esgrima de Mendoza vs. Chacarita (Gerardo Méndez Cedro); Platense vs. Deportivo Morón (Yael Falcón Pérez); Villa Dálmine vs. Mitre de Santiago del Estero (Luis Álvarez); Olimpo de Bahía vs. Ferro Carril Oeste (Sebastián Ranciglio); Guillermo Brown de Puerto Madryn vs. Nueva Chicago (Yamil Possi); Arsenal vs. Instituto (Árbitro: Bruno Bocca); y Los Andes vs. Sarmiento (con arbitraje de Sebastián Mastrángelo).

Juega la Reserva

Hoy a las 15.30 en el estadio "Eva Perón", la Reserva de Sarmiento de Junín (que viene de perder en el mismo escenario 4 a 3 ante Quilmes), recibirá la visita de Villa Dálmine, con deseos los jóvenes valores del "Verde" de lograr los tres puntos en juego.