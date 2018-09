De qué depende la vuelta de Gerardo Martino a la Selección

La selección argentina culminó su gira por Estados Unidos con varias buenas sensaciones. Con Lionel Scaloni al mando de manera interina, el combinado nacional, que presentó una importante renovación en su plantel, goleó sin inconvenientes por 3 a 0 a Guatemala e igualó sin goles ante Colombia.

Mientras tanto, Claudio Chiqui Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, reconoció públicamente quién es su principal apuntado para reemplazar a Jorge Sampaoli. “Me agrada muchísimo el trabajo que hizo Gerardo Martino en la Selección. Sé las condiciones que tiene”, sostuvo en las últimas horas.

El Tata, que también se encuentra en la mira de Colombia para sustituir a José Néstor Pekerman, rompió el silencio en diálogo con El Alargue, programa que se emite por Caracol Radio.

Aunque durante la entrevista dejó en claro que nadie se contactó con él y que “le agrada y es atractiva” la posibilidad de comandar al elenco cafetero, el ex estratega del Barcelona puso en duda su futuro en Estados Unidos.

Martino reconoció que todo dependerá de lo que suceda en las negociaciones que viene llevando adelante con Atlanta United de la MLS. “Primero debo resolver mi futuro. En los próximos 15 o 20 días tengo que resolver si sigo dos años más acá o no”, esbozó.

En caso de que no prosperen las negociaciones con la franquicia estadounidense, el director técnico le abrió la puerta a su vuelta. Además, le devolvió los elogios a Tapia: “Fue una persona que ha estado con nosotros en los peores momentos dirigenciales. Fue una persona que no se separó de al lado nuestro y siempre nos trató de ayudar”.

En las últimas horas también corrió un rumor que indicaba que el Tata puso como condición para asumir que las citaciones de Lionel Messi no dependan del jugador. “Mi relación con Messi es normal, lo pude dirigir en Barcelona. No tengo ningún inconveniente con Messi ni con ningún otro jugador de la Selección”.