Sarmiento se prepara, con la mente puesta en Los Andes

El plantel de Sarmiento que encabeza el director técnico Iván Delfino realizó ayer un nuevo entrenamiento, de cara a la reanudación del Campeonato de la B Nacional. Por la tercera fecha, el Verde visitará a Los Andes, el domingo, desde las 12 y con el arbitraje confirmado de Sebastián Mastrángelo.

Para el receso del fin de semana pasado, Delfino le dio descanso a sus dirigidos y eso sirvió sobre todo para que algunos lesionados se recuperen favorablemente.

Es por eso que de cara al choque contra el "Mil Rayitas", el DT del Verde podría repetir por tercera vez consecutiva el mismo equipo titular; es decir iría con Manuel Vicentini; Luis Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Leo Villalba, Sergio Quiroga, Franco Leys y Nicolás Castro; Nicolás Miracco y Nicolás Orsini.

Otra de las buenas noticias es que el delantero David Depetris, refuerzo de categoría que trajo Sarmiento sobre la hora, sigue con su puesta a punto demostrando en cada entrenamiento sus ganas de vestir la camiseta del Verde.

En definitiva, el equipo de Delfino realizará entre hoy y mañana los ensayos de fútbol más intensos donde se podrá saber con más precisión si el DT repite o no el equipo titular que ya cosechó cuatro puntos de los seis que tuvo en juego.



Partidos de la tercera fecha

Defensores de Belgrano vs. Santamarina de Tandil (Árbitro: Diego Ceballos); Atlético de Rafaela vs. Brown de Adrogué (Árbitro: Pablo Dóvalo); Agropecuario vs. Temperley (Árbitro: Gastón Suárez); Central Córdoba vs. Quilmes (Árbitro: Pedro Argañaráz); Almagro vs. Independiente Rivadavia de Mendoza (Árbitro: Lucas Novelli); Gimnasia y Esgrima de Mendoza vs. Chacarita (Árbitro: Gerardo Méndez Cedro); Platense vs. Deportivo Morón (Árbitro: Yael Falcón Pérez); Villa Dálmine vs. Mitre de Santiago del Estero (Árbitro: Luis Álvarez); Olimpo vs. Ferro (Árbitro: Sebastián Ranciglio); Guillermo Brown de Puerto Madryn vs. Nueva Chicago (Árbitro: Yamil Possi); Arsenal vs. Instituto (Árbitro: Bruno Bocca); y Los Andes vs. Sarmiento (Árbitro: Sebastián Mastrángelo).