Moreno empató y es el último semifinalista

Anoche, Mariano Moreno empató 1 a 1 frente a Villa Belgrano y por la ventaja deportiva se transformó en el cuarto y último semifinalista del Torneo Clausura 2017 que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

El Albinegro que conduce "El hueso" Fabián Coppola no tuvo un trámite sencillo. Desde los primeros minutos, el local fue el que se impuso en el juego, mediante buenas asociaciones, sobre todo de los volantes Daniel Uhart y del "Bichi" Emanuel Martínez.

Por el lado de Villa, los dirigidos por "Pipo" Martino no le encontraron la vuelta en esos primeros minutos pero el equipo se aferró al orden defensivo para aguantar el resultado. No obstante, cuando la primera parte se moría, a los 44 llegó el oportunismo de Martínez para poner el 1-0 parcial a favor de los locales, con el que se irían al descanso.

En el complemento Villa reaccionó y a los 28 llegó a la igualdad gracias al tanto de Wenceslao Soler. El resto del tiempo fue para el infarto, con Villa arriesgando a todo o nada y con Moreno definiendo el empate con el cuchillo entre los dientes.

El pitazo final de Del Fueyo puso cifras definitivas al partido y al mismo tiempo activó a la parcialidad local que arrancó con los festejos.

De esta manera, el Clausura 2017 ya definió los cruces de semifinales. Por un lado, Defensa Argentina será local y tendrá ventaja deportiva frente a BAP; mientras que Moreno recibirá a Rive Plate de Junín, con los mismo beneficios que Defensa. Ambos encuentros se disputarán el fin de semana, en día y horario a definir.