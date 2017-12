Messi: "Si nos va mal en el Mundial, tenemos que desaparecer todos de la Selección"

La Selección argentina ya piensa en Rusia.A partir del 16 de junio de 2018 enfrentará en el Mundial a Islandia, Croacia y Nigeria. Y Lionel Messi, 10 y capitán del equipo, dejó en claro una vez más que Gonzalo Higuaín tiene que estar en el Mundial: "Es fundamental porque es de los mejores 9 del mundo, lo demuestra en la Juventus".

Mano a mano con TyC Sports, Messi respaldó la decisión de Sampaoli de no haber convocado a Higuaín en las últimas fechas de las Eliminatorias: "Él sufre mucho lo que se habla, lo charlamos muchísimas veces. Creo que este tiempo sin selección le hizo bien, creo que ve las cosas de otra manera. Lo he hablado por mensaje. Fue bueno que no esté en este tiempo".

En varias oportunidades dijo que Alemania, Francia y España son los grandes candidatos a ganar la Copa del Mundo. ¿Y Argentina? Fue contundente: "Como estamos hoy no nos alcanza para ser campeones. Si a nosotros nos va mal, tenemos que desaparecer todos de la Selección. La gente se cansa y quiere ver caras nuevas".

Y agregó: "Creo que para mejorar tenemos el tiempo necesario en estos partidos antes del Mundial. Tenemos un mes y vamos a dejar todo en el arranque. Tuvimos buenos partidos, o momentos buenos con Sampaoli. Tampoco es que tuvimos muchos partidos con él... también es cierto que se mezcló la presión y la necesidad de ganar".