Argentino quebró en el final a Regatas

Argentino metió su segunda victoria al hilo –tercera para Camún- y comienza a enderezar el carro de cara al embalaje final de la Liga Nacional de Básquetbol.

Anoche superó al club de Regatas Corrientes por 90 a 80 y metió dos valiosos puntos directos a la tabla posicional.

La enorme efectividad (25-20-20 y 25) fue la clave para triunfar ante el Remero, que se equivocó en el cierre y lo pagó con la derrota.

Otro partido planteado a tanteador alto que volvió a salir bien.

Daniels Hernández y Podestá lideraron la estampida Turca inicial que marcó la victoria parcial de 25-19. No hubo variación en el segundo cuarto. La metieron de todos lados. Daniels encabezando a Argentino –inclusive con una volcada espectacular-, Frontera, Dupuy y Allende.

En la visita, mucho de Thomas más un goleo repartido le alcanzó para ganar por un simple 21-20, aunque Argentino se fue al descanso largo con un parcial de 45-40.

El tercer cuarto fue distinto. Argentino estuvo perdido en algunos aspectos defensivos y recibió cuatro triples que hicieron sonar las alarmas (y 32 puntos en diez minutos). Dos de Lugo, Jaime y Elías metiendo la última bola desde la mitad de la cancha dieron vuelta el resultado: 65-72.

Otra vez Argentino se puso el overol y endureció la defensa (solo recibió 8 goles en el cuarto), recuperó pelotas y corrió. Daniels y un endemoniado Hernández pusieron en carrera al Turco. Aun así fueron palo y palo hasta que se equivocó el banco visitante.

Regatas estaba 1 punto arriba y tenía la pelota en ataque. Le pidió el minuto a Argentino. Encima le salió mal. Hizo un enchastre en la ofensiva y de contra el Azul se lo hizo pagar con iva. Triplazo y caja de empleados. Tras cartón apareció Slider robando la pelota más importante del partido para correr y meter su único doble que produjo la estampida del público en las Morochas y el quiebre del juego.

Argentino no abandonó más el resultado ganador. Los triples de Daniels (3) fueron lapidarios y, como no había espacio físico para perder el partido, un juego de control en los últimos dos minutos depositó la victoria final en El Fortín de las Morochas.

El viernes llega San Martín de Corrientes, en otro partido chivo.

Anoche

Independiente (O) 77 vs Boca 78

Hoy

21 Zárate Basket vs Oberá

21 Platense vs San Martín (C)

Jueves 30

21 Instituto vs Riachuelo (Lr)

21 Ferro vs Regatas (C)

Viernes 31

21 Unión (Sf) vs Olímpico (Lb)

21.30 Argentino (J) vs San Martín (C).