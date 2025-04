Sarmiento mereció más, pero logró un valioso empate frente a River en Junín

Sarmiento logró un valioso empate 1 a 1 frente a River Plate, ayer, en el estadio Eva Perón, por la fecha 12 de la Zona B del Torneo Apertura. El Verde mereció más en los 90 minutos de juego, pero se topó con Franco Armani en el arco del Millonario que fue la figura del encuentro.

Miguel Borja abrió el marcador para el equipo visitante, a los 30 minutos del primer tiempo, y Juan Manuel Insaurralde convirtió la igualdad para el conjunto local, a los 44 del mismo periodo.

El entrenador del Verde, Javier Sanguinetti, presentó dos variantes en el once con respecto al último empate con Gimnasia y Esgrima de La Plata. Leandro Suhr y Gabriel Carabajal ingresaron por Valentín Burgoa y Pablo Magnín.

La primera acción de riesgo fue del conjunto de Marcelo Gallardo luego de un tiro libre de Franco Mastantuono, a los 16 minutos. Lucas Acosta le tapó un cabezazo a Leandro González Pírez y después un remate de Ian Subiabre.

Sarmiento se aproximó al arco rival con un centro pasado de Iván Morales Bravo, sobre la derecha, que no tuvo destinatario ya que la pelota cruzó toda el área. El Verde intentó aprovechar la velocidad de Suhr y logró profundizar mediante el futbolista uruguayo.

A los 24 minutos, los dirigidos por Sanguinetti hilvanaron otra buena jugada en ataque con el centro de Renzo Orihuela, desde la derecha, Morales Bravo descargó para la llegada de frente de Suhr que remató y atajó Armani.

Luego de esa acción, la respuesta de River fue el gol de Borja. Un centro de Mastantuono, desde la izquierda, que finalizó con un anticipó del delantero colombiano que abrió el pie para el 1 a 0, a los 30 del primer tiempo.

Antes del descanso, el Verde iba a tener la chance de empatar. Joaquín Gho se escapó mano a mano con el arquero y sacó un potente remate que sentenció la igualdad, pero fue anulado por posición adelantada.

Sin embargo, Sarmiento siguió buscando y logró el empate tras una jugada de pelota parada. Luego de una serie de rebotes, Insaurralde entró solo por el segundo palo y la empujó al arco para el 1 a 1, a los 44 minutos.

En el tramo final de la primera etapa, el equipo de Junín aprovechó el desconcierto del rival y tuvo otra oportunidad con un remate de Morales Bravo. El arquero de River evitó el segundo gol.

Para el complemento, Gallardo movió el banco y realizó tres modificaciones. Matías Rojas, Facundo Colidio y Maximiliano Meza ingresaron al partido. Las variantes parecieron funcionar en un primer momento, pero se fueron diluyendo con el correr de los minutos.

Colidio tuvo una chance en sus pies, al minuto de juego, con un derechazo que se fabricó y que tapó Lucas Acosta.

Sarmiento, con los ingresos de Pablo Magnín y Valentín Burgoa, volvió a pisar el área rival, a los 17 minutos con un envío largo de Insaurralde que derivó en un mano a mano de Suhr con Armani.

El Millonario respondió con un tiro libre de Matías Rojas que pegó en el travesaño.

A los 32 minutos, Colidio controló largo en el área y cayó al piso ante la salida de Lucas Acosta. Darío Herrera, árbitro del encuentro, sancionó penal, pero fue llamado por el VAR y terminó amonestando al delantero por simular.

El arquero del Verde se lució nuevamente, esta vez, con una atajada al ingresado Sebastián Driussi. El delantero de River giró dentro del área y sacó el remate, a los 35 minutos.

A los 40 minutos, Sarmiento tuvo la oportunidad de llevarse la victoria, pero el remate de Magnín lo tapó Franco Armani, tras un centro de Carlos Villalba. El arquero del Millonario tuvo una gran respuesta ante la definición del delantero que le ganó a Germán Pezzella.

El equipo de Javier Sanguinetti mostró otra actitud y determinación y se le plantó cara a un River que nunca tuvo vuelo en el estadio Eva Perón.

Juan Manuel Insaurralde: "Jugamos bien en todas las líneas y merecíamos ganar"

Dos de las figuras del encuentro dejaron sus testimonios al cabo del intenso partido disputado anoche, en el estadio "Eva Perón", que culminó empatado 1 a 1.

Con este resultado, el elenco verdolaga que es dirigido por el "Archu" Javier Sanguinetti mantuvo el invicto como local desde que asumió dicho entrenador.

Hablaron el volante Carlos Villalba y el capitán, el chaqueño Juan Manuel Insaurralde, quien expresó luego del match: "Jugamos un gran partido, tuvimos las mejores situaciones, la realidad es que jugamos bien en todas las líneas. Sabíamos que nosotros, si queremos competir de igual a igual con River, nos iba a costar. Por eso defendimos con un bloque cerrado, corto entre las líneas de delanteros, de volantes y defensores. Siempre había un compañero para auxiliar cuando perdíamos el balón y Armani tapo dos o tres pelotas de gol claras, porque sino podríamos haber ganado, no tengo duda que lo merecíamos".

También quien luce la camiseta "2" del CAS remarcó que "nuestro equipo compite de igual a igual, eso quedó claramente demostrado ante River. Si peleamos arriba, nos olvidamos de la lucha de abajo, podemos llegar a clasificar entre los ocho para la segunda etapa pero somos conscientes que nuestra pelea es abajo".

Luego de remarcar que "El equipo va de menor a mayor en el certamen y esperemos seguir en esta senda, así que ahora a prepararnos para el partido por la Copa Argentina (ante Central Córdoba de Rosario) que tendemos en la semana", el zaguero central que viene siendo figura en todos los partidos cerró conceptos refiriéndose a su gol, el del empate final: "Como antes, pude anotar de segunda pelota, pude definir y concretar. Antes me quedaban bastante seguido y parece que ahora me está fallando el olfato en ese sentido", completó Insaurralde.

Carlos Villalba: "Nos vamos con bronca"

En la salida de vestuarios, el volante local Carlos Villalba dijo sobre el partido ante River Plate: "Nos vamos con bronca porque tuvimos varias chances de gol y también terminamos contentos porque hicimos bien las cosas, este es el camino a seguir".

Luego, señaló que "Ellos llegaron solo una vez e hicieron un gol, nosotros llegamos varias más y solo pudimos empatarlo, Esperemos que de ahora en adelante podamos concretar las chances creadas", para finalmente agregar: "Nos quedan cuatro finales de acá al final del torneo, debemos sumar de a tres de local y rescatar algo como visitantes", dijo finalmente el jugador sarmientista.

Armani: "Nos costó bastante el partido"

Franco Armani, el capitán de River Plate y con familiares en nuestra ciudad (su padre entre ellos) dijo al cabo del cotejo de la víspera en el estadio de cemento: "Nos costó bastante el partido, especialmente en cuanto al juego en sí. Queríamos seguir mejorando, evolucionando como lo hicimos el martes pasado por la Copa Libertadores, pero no pudimos hacerlo. En definitiva, ningún equipo te regala nada, Sarmiento no lo hizo y nos luchó en todos lados, metió, corrió y se hizo fuerte en ese sentido, máximo con una cancha que es muy difícil para todos los que llegan a jugar acá, a Junín".

Luego, el guardameta de Núñez expresó que "Debemos seguir trabajando, evolucionando de acá en adelante y prepararnos para el partido del martes por la Copa Libertadores.

Mejoramos en el segundo tiempo, buscando lo que queremos, pero no terminamos las jugadas y no pudimos convertir las que tuvimos. Una pelota parada, un contragolpe de los rivales nos puede generar peligro a nosotros y por eso, es siempre importante tratar de concretar nosotros, cosa que no pudimos hacer ante Sarmiento, salvo en el gol de (Miguel) Borja", cerró Armani, quien fue el "culpable" que Sarmiento no lo ganara en los últimos minutos, cuando -ayudado luego por el travesaño- le tapó el segundo gol a Pablo Magnín.