San Martín se hizo fuerte en el Bastión de Belgrano

Aplauso, medalla y beso para un San Martín que planteó bien el juego, supo corregir los errores sobre la marcha e hizo un cierre brillante para derrotar a Colón de Chivilcoy 80-76 y ser más líder que nunca del campeonato.

Buen arranque del Celeste que dominó los dos cristales a pesar de la altura visitante y se puso rápidamente en ventaja con Lombardi y Márquez (inclusive Ammiel, cerrando el cuarto con un triplazo) a la cabeza, más los triples de Clavell y Acuña: 26-19.

En el segundo cuarto se vino Colón en la medida que frenó el perímetro juninense y lo tuvo a Erbel De Pietro como estandarte (2 triples, 4 dobles).

En los últimos cinco minutos Alsina puso a Di Viesti para tratar de acomodar las cosas, pero lo único que logró fue profundizar la crisis del equipo y tuvo que pedir minuto. Afuera Di Viesti, y ahí San Martín comenzó a recuperarse en el partido que se le estaba escurriendo como el agua entre las manos. La presencia de un base de peso, que entienda el juego, dio vuelta la imagen sanmartiniana y de la mano de un imparable Franco Lombardi (que cerró el primer tiempo con un triple) igualó las acciones y a empezar de nuevo.

No hubo variación del juego en el tercer cuarto. Fue muy parejo. Clavell y Márquez empujaron el goleo local; Denicio y Rolandelli, el del visitante.

La paridad se sostuvo hasta los tres minutos finales del partido. Acá San Martín comenzó a cerrar las acciones con una extraordinaria tarea de Santiago Giraudo, un buen pasaje de Juan Martín Clavell y un Lombardi al que no le tembló la muñeca para liquidar el pleito en la línea de tiros libres.

Merecida victoria del Celeste, punta del campeonato y a esperar por Los Indios el miércoles.

Martes 8

21 Independiente (Gral. Pico) vs Ferro (Gral. Pico)

Miércoles 9

21.30 Colón (Chivilcoy) vs All Boys (La Pampa)

21.30 San Martín vs Los Indios

Sábado 12

20.30 Colón (Chivilcoy) vs Ferro (Gral. Pico)

Lunes 14

21 All Boys (La Pampa) vs Independiente (Gral. Pico)

21.30 Los Indios vs Colón (Chivilcoy)

Jueves 17

21 Independiente (Gral. Pico) vs San Martín

Sábado 19

21 Independiente (Gral. Pico) vs Los Indios

21 All Boys (La Pampa) vs Ferro (Gral. Pico)

Miércoles 23

21 Ferro (Gral. Pico) vs Los Indios

Jueves 24

21 Colón (Chivilcoy) vs Independiente (Gral. Pico)

21 All Boys (La Pampa) vs Los Indios.