Ciclista Juninense recibe a Quilmes de Mar del Plata, buscando rehabilitarse

Ciclista buscará esta noche su primera victoria en el campeonato Clausura de La Liga Argentina, cuando desde las 21 reciba la visita de Quilmes de Mar del Plata.

El Cervecero llega con la baja de su goleador, Juan Esteban De la Fuente, quien sufrió un pequeño desgarro en el gemelo interno de su pierna izquierda y el cuerpo técnico decidió que se quedara en Mar del Plata para recuperarse.

El Verdirrojo viene con números negativos (4-0) y necesita ganar. Dirigen el chubutense Rodrigo Iñaki Reyes Borrás y Ezequiel Macías.

Anoche

Gimnasia (Lp) 70 vs Racing (A) 80

Racing (Ch) 78 vs Villa Mitre (BB) 50

Rocamora 76 vs Pilar 60

Pergamino Basquet 74 vs Dep. Viedma 91

Hoy

20.30 El Talar vs Lanús

21 Ciclista (J) vs Quilmes (MdP)

21.30 Amancay (Lr) vs Jujuy Básquet

21.40 Pico Fc vs Unión (MdP)

22 Montmartre vs Salta Basket

Viernes 31

21 La Unión (C) vs Pilar

21 Pergamino Básquet vs Villa Mitre (Bb)

21.30 Racing (Ch) vs Dep. Viedma

21.30 Barrio Parque vs Colón (Sf)

21.30 Comunicaciones vs Independiente (Sde)

22 Rivadavia (Mza) vs Provincial (R)

22 Villa San Martín vs Estudiantes (T)

Sábado 1/2

20 Gimnasia (Lp) vs Lanús

20.30 Racing (A) vs Rocamora

20.30 Pico Fc vs Quilmes (Mdp)

21 Ciclista (J) vs Unión (Mdp)

21.30 Centenario (Vt) vs Sp. Suardi

Domingo 2

21 Dep. Norte vs San Isidro

21.30 Montmartre vs Amancay (Lr)

Martes 4

20.30 Pilar vs El Talar

21 Quilmes (Mdp) vs Pergamino Básquet

21.30 Dep. Norte vs Centenario (Vt)

21.30 Jujuy Básquet vs Salta Basket

22 Hispano vs Rocamora

Miércoles 5

20 Racing (A) vs La Unión (C)

21 Pico Fc vs Ciclista (J)

21.30 Sp. Suardi vs Barrio Parque

21.30 Provincial (R) vs Colón (Sf)

22 Independiente (Sde) vs Comunicaciones

Ciclista en enero

30-01 Ciclista vs Quilmes (Mar del Plata)

Ciclista en febrero

01-02 Ciclista vs Unión (Mar del Plata)

05-02 Pico F.C vs Ciclista

13-02 Racing (Chivilcoy) vs Ciclista

15-02 Pergamino Básquet vs Ciclista

19-02 Ciclista vs Deportivo Viedma

21-02 Ciclista vs Villa Mitre (Bahía Blanca)

Ciclista en marzo

01-03 Quilmes (Mar del Plata) vs Ciclista

03-03 Unión (Mar del Plata) vs Ciclista

08-03 Ciclista vs Pico F.C.