Argentino también va televisado mañana martes

Argentino se vuelve a presentar mañana en la Liga Nacional de Básquetbol. Visitará a Zárate Basket, con la urgencia de ganar.

Además este partido volverá a ser televisado por TyC Sports, desde las 22, con arbitraje de los capitalinos Pablo Estévez, Roberto Smith y Raúl Lorenzo.

Ayer

San Lorenzo 87 vs Argentino (J) 72

Peñarol (Mdp) 96 vs Gimnasia (Cr) 82

Regatas (C) 81 vs Atenas (C) 69

Mañana

20 San Lorenzo vs Olímpico (Lb)

21 Regatas (C) vs Independiente (O)

22 Zárate Basket vs Argentino (J)

Jueves 16

21 Peñarol (Mdp) vs La Unión Fsa.

21 Gimnasia (Cr) vs Olímpico (Lb)

22 San Martín (C) vs Independiente (O)

Sábado 18

20 San Lorenzo vs La Unión Fsa.

20 Obras vs Olímpico (Lb)

Domingo 19

21 Gimnasia (Cr) vs Zárate Basket

21 Platense vs Instituto

Lunes 20

20 Boca vs La Unión Fsa.

21 Unión (Sf) vs Quimsa

Martes 21

21 Riachuelo (Lr) vs Peñarol (Mdp)

21 Gimnasia (Cr) vs Instituto

22 San Martín (C) vs Obras

22 Olímpico (Lb) vs Platense

Jueves 23

21 Zárate Basket vs Instituto

22 Quimsa vs Platense

22 Regatas (C) vs Obras

22 Olímpico (Lb) vs Peñarol (Mdp)

Viernes 24

21 Argentino (J) vs Ferro

22 Oberá vs San Lorenzo

Sábado 25

21 Riachuelo (Lr) vs Platense

22 Quimsa vs Peñarol (Mdp)

22 La Unión Fsa. vs Obras

Domingo 26

21 Zárate Basket vs Ferro

21 Instituto vs Boca

Lunes 27

20 San Lorenzo vs San Martín (C)

21 Unión (Sf) vs Oberá

Martes 28

21 Independiente (O) vs Boca

21 Argentino (J) vs Regatas (C)

Miércoles 29

21 Zárate Basket vs Oberá

21 Platense vs San Martín (C)

Le resta a Argentino

Enero 2025

14/01 (V) Zárate Basket

24/01 (L) Ferro Carril Oeste

28/01 (L) Club de Regatas Corrientes

31/01 (L) San Martín de Corrientes

Febrero 2025

03/02 (V) Obras Sanitarias de la Nación

05/02 (V) Peñarol de Mar del Plata

07/02 (V) Club Atlético Platense

10/02 (L) Independiente de Oliva

26/02 (V) Unión de Santa Fe

28/02 (V) Oberá Tenis Club

Marzo 2025

10/03 (L) Olímpico de La Banda

14/03 (L) Zárate Basket

30/03 (L) Riachuelo de La rioja

Abril 2025

02/04 (L) Atenas de Córdoba

16/04 (V) Gimnasia de Comodoro

18/04 (V) Ferro Carril Oeste

20/04 (V) Boca Juniors

23/04 (L) Quimsa SdE

26/04 (V) Regatas Corrientes

28/04 (V) San Martín Corrientes

30/04 (V) La Unión Formosa

Mayo 2025

12/05 (L) San Lorenzo de Almagro

15/05 (L) Obras Sanitarias

18/05 (L) Instituto de Córdoba.

De Los Santos llegó a los 4.000 puntos

Con los colores de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, el exvalor de Argentino de Junín logró sumar 4.000 puntos en la Liga Nacional de Básquet.

Fue tras el encuentro disputado en el estadio Héctor Echart de Ferro Carril Oeste, correspondiente a la Liga Nacional.

Tras el partido, el capitán de Gimnasia expresó su alegría por este logro en su carrera: "Es una felicidad muy grande poder llegar a esta cantidad de puntos en un club que quiero mucho y que me ha dado muchísimo, como es Gimnasia. Llegar a este número no es algo menor y espero que sean más. Recién estamos transitando la temporada, ojalá que los puntos que vengan sirvan para ganar, que eso es lo más importante", indicó.

De Los Santos consiguió superar los 4.000 puntos en su tercera etapa siendo el capitán en el conjunto patagónico, donde en sus inicios se consagró campeón de la Liga Nacional en la temporada 05/06. En su segundo paso por el Mens Sana, Nico obtuvo la Copa Super 4 Circus y llegó a las finales de La Liga en la temporada 2014/2015.