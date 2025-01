Argentino tampoco pudo contra San Lorenzo

San Lorenzo rompió la racha negativa de cinco partidos a expensas de Argentino de Junín, a quien derrotó ayer al mediodía por 87 a 72.

El compromiso defensivo de Argentino es de a ratos. No logra sostenerlo en el tiempo. Y mucho menos en el complemento, donde deja la impresión de que el equipo se termina de desinflar. Además si el pívot, que vino como pívot, no gravita (y encima la tira de tres en vez de jugar debajo de la canasta), se multiplican los problemas para Argentino. Tal vez los extranjeros necesiten más período de adaptación.

Pero la cuestión es que no hay más tiempo en esta salvaje Liga Nacional de Básquetbol. Y si Argentino no gana los partidos ganables –como, por ejemplo, este que perdió ante San Lorenzo-, cuando lleguen los partidos no ganables –ante equipos de mayor porte específico que giran con todas las garantías habidas y por haber- estará en graves problemas.

Lo más rescatable del partido estuvo en el primer tiempo, donde el Turco llegó a ir ganando por ocho de diferencia, aprovechando lo graves errores locales –inclusive los del banco- y logró llevarlo hasta el cierre de esta primera mitad, aunque perdió por uno 38-37.

Tras la reanudación, Argentino no fue el mismo: un equipo clavado en la cancha, sin espíritu de luchar las pelotas en defensa, fue sucumbiendo ante un pobre San Lorenzo que le comenzó a ganar por antonomasia.

Es que fue tan malo lo de Argentino, que San Lorenzo, de tanto errar, la terminó metiendo. Hasta en una jugada de cinco puntos, Argentino hizo 0, al anularle el único libre que concretó Dupuy porque los tiros le correspondían a Frontera y cambiaron el tirador (increíble, pero real. Ni siquiera cabe la posibilidad de que el banco haya interpretado que fue técnico, lo que sería un disparate, porque en ese caso el tiro es 1 y no 2. Tampoco Dupuy asimiló que a él no lo tocaron: fue y se paró en la línea. Inconcebible).

El arbitraje no fue de los mejores que se vienen viendo en la Liga Nacional de Básquetbol.