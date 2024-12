Argentino perdió un juego clave ante La Unión

¿Sandrini jugó en Argentino?. Parece que nunca. O al menos eso es lo que quedó demostrado anoche en El Fortín de las Morochas.

Argentino no tuvo un (1) sistema para que el base oponente no generara juego (que fue lo que hicieron todos los equipos que le ganaron a La Unión).

Jeremías Sandrini, en una cancha que conoce a la perfección, le hizo lo que quiso a Argentino y le marcó siempre a los formoseños el camino a la victoria. Y Argentino, que jugó regular, mal y peor, perdió un juego clave ante los formoseños por 76 a 71.

La Unión, por ahora, se llevó la grande de Junín. Seguramente deberá ratificarla en la segunda rueda.

En Argentino volvieron a reverdecer viejos fantasmas, como el de pasarle la bola a los jugadores del mismo color de camiseta y perder pelotas infantiles –símil minibásquet-. Hasta que no resuelva estos problemas de base, la situación es más que complicada de cara al futuro.

Anoche

Platense 75 vs Atenas (C) 71

Hoy

20.30 Riachuelo (Lr) vs San Martín (C)

Lunes 16

20.30 Platense vs La Unión Fsa.

Martes 17

22 Olímpico (Lb) vs San Martín (C)

22.10 Atenas (C) vs Obras

Miércoles 18

20.30 Ferro vs La Unión Fsa.

Le resta a Argentino

Enero 2025

08/01 (L) Gimnasia de Comodoro Rivadavia

12/01 (V) San Lorenzo de Almagro

14/01 (V) Zárate Basket

24/01 (L) Ferro Carril Oeste

28/01 (L) Club de Regatas Corrientes

31/01 (L) San Martín de Corrientes

Febrero 2025

03/02 (V) Obras Sanitarias de la Nación

05/02 (V) Peñarol de Mar del Plata

07/02 (V) Club Atlético Platense

10/02 (L) Independiente de Oliva