Ciclista Juninense perdió contra Racing

Ciclista Juninense no pudo ayer contra Racing de Chivilcoy y cayó en la ciudad de Lanús por 68 a 55. Hizo un buen juego y no lo pudo cerrar.

Hoy a las 18 juega contra Gimnasia y Esgrima La Plata, buscando la chance de una mejor ubicación final en el cuadrangular.

Ayer

Villa Mitre 91 vs A. Pilar 67

Pico FC 77 vs Pergamino Basket 60

El Talar 81 vs Rocamora 79

Jujuy Basket 83 vs Dep. Norte 74

Amancay LR 70 vs Estudiantes Río IV 45

Colón SF 62 vs Salta Basket 70

Villa San Martín 78 vs Montmartre 67

Lanús 87 vs Gimnasia de La Plata 85

Dep. Viedma 91 vs Racing Avellaneda 76

La Unión 88 vs Hispano Americano 55

Quilmes 82 vs Unión MdP 78

Comunicaciones 69 vs Barrio Parque 91

Centenario VT 83 vs Rivadavia Mza 68

Independiente Sde 80 vs San Isidro 73

Sp. Suardi 81 vs Provincial Rosario 80

Hoy

Gimnasia LP vs Ciclista Juninense

Racing Avellaneda vs Sp. Pilar

Hispano vs Pergamino Basket

Unión MdP vs Rocamora

Barrio Parque vs Deportivo Norte

San Isidro vs Colón Santa Fe

Rivadavia vs Montmartre

Estudiantes vs Povincial

Lanús vs Racing Chivilcoy

Dep. Viedma vs Villa Mitre

Quilmes vs El Talar

La Unión vs Pico Futbol

Comunicaciones vs Jujuy Basket

Independiente vs Salta Basket

Sp. Suardi vs Amancay La Rioja

Centenario VT vs Villa San Martín