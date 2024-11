Argentino perdió con Platense

Argentino sigue sin ganar. Anoche no pudo ratificar la mejoría ejercida en los juegos anteriores y fue goleado por Atlético Platense 75-54.

De movida no pudo controlar al pibe Vázquez, que produjo la estampida visitante en el marcador. Después Platense se acentuó en el juego y Argentino corrió de atrás toda la noche.

El Calamar contó con una gran actuación de Jeremy Brown que le resolvió un montón de cuestiones en la zona pintada y fue un problema de difícil resolución para Argentino. El debutante Yasmani Fundora Arrechavaleta aportó 9 rebotes. Se tiene que seguir ensamblando en el equipo juninense. El próximo partido del Turco recién es el 27 en Córdoba, cuando visite a Independiente de Oliva.

Anoche

Instituto 79 vs Ferro 67

Hoy

21 Oberá vs Atenas (C)

21 Quimsa vs La Unión Fsa.

Sábado 16

11.30 Independiente (O) vs Ferro

Domingo 17

19.10 San Lorenzo vs Boca

20.30 Unión (Sf) vs Atenas (C)

22 Olímpico (Lb) vs La Unión Fsa.

Miércoles 27

21 San Lorenzo vs Obras

21 Peñarol (Mdp) vs San Martín (C)

21 Independiente (O) vs Argentino (J)

Jueves 28

21 Oberá vs Platense

Le resta a Argentino

Noviembre

14/11 (L) Club Atlético Platense

27/11 (V) Independiente de Oliva

29/11 (V) Instituto Central Córdoba.