Ciclista Juninense visita a Racing de Chivilcoy

Ciclista Juninense vuelve a ser visitante esta noche por La Liga Argentina de Básquetbol.

En esta oportunidad visita a Racing de Chivilcoy, equipo urgido por conseguir victorias y salir de la incómoda posición que ostenta en la tabla habiendo conformado un equipo de punta.

Dirigen desde las 21.30 el capitalino Raúl Lorenzo y la santafesina Romina Morales Ibarra.

Hoy

20 El Talar vs Pilar

21 Pergamino Básquet vs Pico Fc

21.30 Racing (Ch) vs Ciclista (J

21.30 Estudiantes (T) vs Salta Basket

22.05 Independiente (Sde) vs Jujuy Básquet

Viernes 15

21 Rocamora vs Lanús

21 Dep. Viedma vs Quilmes (Mdp)

21 Colón (Sf) vs San Isidro

21 Barrio Parque vs Dep. Norte

21.30 La Unión (C) vs Gimnasia (Lp)

21.30 Villa Mitre (Bb) vs Unión (Mdp)

21.30 Rivadavia (Mza) vs Centenario (Vt)

Jueves 16

20.30 Racing (Ch) vs Pico Fc

21 Villa San Martín vs Comunicaciones

21.30 Pergamino Básquet vs Ciclista (J)

Viernes 17

20 El Talar vs Racing (A)

20 Barrio Parque vs Centenario (Vt)

20.30 Rivadavia (Mza) vs Dep. Norte

Sábado 18

21 Amancay (Lr) vs Independiente (Sde)

21 Provincial (R) vs Sp. Suardi

21.30 Montmartre vs Estudiantes (T)

Domingo 19

20 Gimnasia (Lp) vs El Talar

20 Racing (A) vs Pilar

24 Comunicaciones vs Villa San Martín

Lunes 20

21 Pico Fc vs Villa Mitre (Bb)

21 Amancay (Lr) vs Estudiantes (T)

21 Montmartre vs Independiente (Sde)

Le resta a Ciclista

14/11 (V) de Racing de Chivilcoy

16/11 (V) de Pergamino Basket

22/11 (L) con Villa Mitre

30/11 (V) de Quilmes Mar del Plata

02/12 (V) de Unión Mar del Plata

07/12 (L) con Pico Fútbol Club.