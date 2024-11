Perdió Ciclista Juninense

En Chivilcoy continuó la Liga Argentina y Racing se recuperó de manera contundente ante Ciclista Juninense 86-64. El primer tiempo fue competitivo para el Verdirrojo, pero no aguantó la buena efectividad del local. Terminó cayendo y acumuló su sexta derrota en nueve presentaciones (tercera consecutiva). El nuevo extranjero no pudo debutar porque no llegó la habilitación. El elenco de Jaule contó nuevamente con una buena noche de Nicolás Reynoso, con 17 puntos. En el local, el goleó fue muy repartido y se destacó Santiago Assum, con 14 goles. El verdirrojo tendrá que recuperarse ante Pergamino Basket, este sábado, si tiene la ilusión de pelear arriba en el primer torneo de la temporada.

Anoche

El Talar 93 vs Pilar 63

Pergamino Básquet 75 vs Pico Fc 80

Estudiantes (T) 74 vs Salta Basket 88

Independiente (Sde) 82 vs Jujuy Básquet 63

Hoy

21 Rocamora vs Lanús

21 Dep. Viedma vs Quilmes (Mdp)

21 Colón (Sf) vs San Isidro

21 Barrio Parque vs Dep. Norte

21.30 La Unión (C) vs Gimnasia (Lp)

21.30 Villa Mitre (Bb) vs Unión (Mdp)

21.30 Rivadavia (Mza) vs Centenario (Vt)

Sábado 16

20.30 Racing (Ch) vs Pico Fc

21 Villa San Martín vs Comunicaciones

21.30 Pergamino Básquet vs Ciclista (J)

Viernes 17

20 El Talar vs Racing (A)

20 Barrio Parque vs Centenario (Vt)

20.30 Rivadavia (Mza) vs Dep. Norte

Le resta a Ciclista

16/11 (V) de Pergamino Basket

22/11 (L) con Villa Mitre

30/11 (V) de Quilmes Mar del Plata

02/12 (V) de Unión Mar del Plata

07/12 (L) con Pico Fútbol Club.