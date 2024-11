Regatas le ganó el clásico correntino a San Martín

El Remero se impuso por 83 a 69 en un partido de alternativas cambiantes.

Además, anoche ganaron Quimsa y Gimnasia de Comodoro.

Hoy, Olímpico recibe en La Banda a Zárate Basket.

Anoche

San Lorenzo 63 vs Quimsa 73

Gimnasia (Cr) 76 vs Riachuelo (Lr) 65

Regatas (C) 83 vs San Martín (C) 69

Hoy

22 Olímpico (Lb) vs Zárate Basket

Mañana

20 Obras vs Quimsa

21 Oberá vs Boca

Miércoles 6

21 San Martín (C) vs La Unión Fsa.

21.30 Riachuelo (Lr) vs Zárate Basket

Jueves 7

21 Independiente (O) vs San Lorenzo

21.30 Atenas (C) vs Olímpico (Lb)

Viernes 8

22 Quimsa vs Zárate Basket

Sábado 9

11.30 Boca vs Obras

19 Riachuelo (Lr) vs Olímpico (Lb)

21 Atenas (C) vs San Lorenzo

Domingo 10

21 La Unión Fsa. vs Regatas (C)

Lunes 11

19.30 Instituto vs San Lorenzo

21 Oberá vs Independiente (O)

21.30 Peñarol (Mdp) vs Obras

Martes 12

20 Zárate Basket vs Platense

21 Atenas (C) vs Ferro

22.10 Olímpico (Lb) vs Quimsa.