Ciclista perdió en Pico

Ciclista Juninense hizo un buen partido anoche en General Pico La Pampa, a pesar de la derrota por 63 a 61 ante Pico Fútbol.

Tuvo un primer tiempo interesante, con Nicolás Reynoso como principal exponente ofensivo, y flaqueó en el tercer cuarto donde apenas anotó 9 puntos.

Después mejoró notablemente en el cierre, pero le faltaron dos minutos más al partido.

Pico logró conservar una mínima diferencia, aún chocando contra sus propios errores. El Marplatense Pablo Alderete fue la figura del equipo local.

El jueves 14 Ciclista va a Chivilcoy para enfrentar a Racing Club.

Hoy

20 Pilar vs El Talar

21 Dep. Norte vs Centenario (Vt)

21.30 Salta Basket vs Estudiantes (T)

21.30 Montmartre vs Comunicaciones

Miércoles 6

20 Racing (A) vs La Unión (C)

21 Unión (Mdp) vs Pergamino Básquet

21 Dep. Viedma vs Villa Mitre (Bb)

21.30 Sp. Suardi vs Barrio Parque

Jueves 7

20.30 Pilar vs Gimnasia (Lp)

21 Quilmes (Mdp) vs Racing (Ch)

21.30 Jujuy Básquet vs Estudiantes (T)

21.30 Amancay (Lr) vs Comunicaciones