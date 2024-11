Derrota de Argentino

Argentino cerró la primera gira de la temporada sin victorias. Anoche perdió ante Ciclista Olímpico de La Banda por 95 a 69.

El Turco, con un equipo inferior, le aguantó bien medio tiempo a los santiagueños. Después se cayó por completo. El equipo aguarda por la ficha extranjera. El 14 vuelve a ser local, ante Platense.

Anoche

Independiente (O) 70 vs Instituto 87

San Martín (C) 74 vs Oberá 67

Hoy

20 San Lorenzo vs Riachuelo (Lr)

21 Gimnasia (Cr) vs Quimsa

21.30 Regatas (C) vs Unión (Sf)

Domingo 3

19.10 San Lorenzo vs Quimsa

20 Gimnasia (Cr) vs Riachuelo (Lr)

20.10 Regatas (C) vs San Martín (C).