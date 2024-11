San Martín y Los Indios juegan en casa

Gran jornada de viernes en nuestra ciudad, con dos partidos de Prefederal 2024.

San Martín, desde las 21, tiene un juego chivo ante Estudiantes de La Plata con arbitraje de Luciano Maidana y Gonzalo Geada. El equipo de Alsina buscará asegurar el ascenso y hoy es un juego clave para eso. Se encuentra primero y sólo perdió el clásico ante el Canario en la primera fecha.

Por su parte, Los Indios recibe a Argentino de Pergamino desde las 21.15. Se espera el regreso de Bautista Arrascaete en mejores condiciones, ya que en Chivilcoy sumó un puñado de minutos. Además volvería Martínez Jahns. El elenco de Tamburini quiere hacerse fuerte en el Tomás Corrado en la lucha por un lugar para el Federal 2025. En Pergamino ya se enfrentaron, con victoria canaria en el último instante con doble de Yonnaguer Taylor. Serán árbitros Alexis Biset y Julián Spighi.

Hoy

Los Indios vs Argentino

San Martín vs Estudiantes

Náutico vs Comunicaciones

Mañana: Boca Tigre vs Colón

Fecha 12 (8/11)

Colón vs San Martín

Argentino vs Boca Tigre

Comunicaciones vs Los Indios

Estudiantes vs Náutico

Fecha 13 (15/11)

Los Indios vs Estudiantes

San Martín vs Náutico San Pedro

Colón vs Argentino

Boca Tigre vs Comunicaciones

Fecha 14 (22/11)

Náutico vs Los Indios

Argentino vs San Martín

Comunicaciones vs Colón

Estudiantes vs Boca Tigre

Goleadores

Erbel De Pietro (C) 199

Agustín Acuña (SM) 186

Rodrigo Bravo (NSP) 186

Felipe Sánchez (NSP) 178

Sebastián Calvo (BT) 148

Federico Aldama (NSP) 144

Juan Bruno (ELP) 141

Lucas García Cano (AP) 141

Manuel Canosa (COMU) 141

Santiago Bornic (CLI) 137

Michelle Castro (ELP) 132

Franco Lombardi (SM) 125

Bautista Arrascaete (CLI) 121

Santino Mitidieri (ELP) 121

Ammiel Márquez (SM) 111

Matías Colliard (AP) 111.