Ciclista falló ante Deportivo Viedma

Ciclista hizo lo que pudo ante Deportivo Viedma. Y pudo bastante. Pero no alcanzó. Viedma es un equipo superior y para ganarle hay que lograr una concentración del 100% durante todo el partido. Y Ciclista no la tuvo. Mucho menos en el cierre que hizo un enchastre, teniendo la chance de mandarlo a suplementario o ganarlo de un zarpazo.

El partido fue parejo durante todo su desarrollo. Se fueron prestando el marcador.

Sin embargo Ciclista nunca lo pudo quebrar. Sencillamente porque luchó contra sus propios errores en puntos clave del juego que pudieron haber inclinado la balanza a su favor. No jugó mal, pero le faltaron cinco para el peso.

Viedma lo ganó de la mano del bigotudo Elías Cave, que no solamente le dio gol, sino que tomó cuanto rebote se le cruzó por el camino, y la calidad de Luciano Cáceres que le solucionó un montón de situaciones.

El próximo lunes Ciclista se presenta en General Pico, La Pampa, ante Pico Fútbol Club.

Anoche

El Talar 73 vs Lanús 84

Hoy

21 La Unión (C) vs Pilar

21.30 Barrio Parque vs Colón (Sf)

21.30 Rivadavia (Mza) vs Provincial (R).