Argentino perdió en su primera salida

Argentino hizo un buen papel en La Rioja, pero todavía le faltan los goles del extranjero porque cortó a Cameron Naylor y no hay reemplazante hasta el momento.

El Turco se quedó en 76 haciendo un gran segundo tiempo, aun en desventaja numérica ante Riachuelo.

Los riojanos lograron mantener la media de 20 goles por cuarto y esa fue la clave de la victoria en un partido donde no le sobró demasiado.

Argentino todavía no puede terminar de ensamblar el equipo. Sigue de gira. Viaja a Santiago del Estero, donde lo esperan Quimsa y Olímpico de La Banda. Complicado.

Anoche

Riachuelo (Lr) 87 vs Argentino (J ) 76

La Unión Fsa. 96 vs Oberá 103

Hoy

21.30 San Martín (C) vs Unión (Sf)

Martes 29

21 Regatas (C) vs Oberá

21.30 Ferro vs San Lorenzo

22 Quimsa vs Argentino (J)

Miércoles 30

21.30 La Unión Fsa. vs Unión (Sf)

22.10 Obras vs Riachuelo (Lr)

Jueves 31

21 Independiente (O) vs Instituto

21.30 San Martín (C) vs Oberá

22 Olímpico (Lb) vs Argentino (J).