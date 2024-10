Ciclista no pudo ante Quilmes de Mar del Plata

Ciclista hizo tres buenos cuartos iniciales y se le escapó el partido en el último.

Es que Quilmes metió en los diez minutos finales la friolera suma de 6 triples, que fueron determinantes para estirar la diferencia y sostener el resultado lejos del acecho juninense.

De la Fuente y Chervo (con 2 cada uno), Ruiz y Lugli le dieron vida al Cervecero que, una vez que pasó al frente, no soltó más el resultado ganador.

El Verdirrojo no jugó mal. El partido fue complicado, tipo mecano, construido ladrillo por ladrillo, donde la táctica superó al buen juego.

En medio de este contexto, Quilmes soltó al final. Le salieron todas a los marplatenses que lograron ganar en la ruta y recuperaron el punto que perdieron de local.

Mañana viene Unión de Mar del Plata al Coliseo y será otra historia.

Anoche

Lanús 78 vs Hispano 67

Racing (Ch) 73 vs Villa Mitre (Bb) 57

Pico Fc 75 vs Unión (Mdp) 55

Pergamino Básquet 81 vs Dep. Viedma 89

Comunicaciones 103 vs Estudiantes (T) 71

Hoy

21 Rocamora vs El Talar

21 Amancay (Lr) vs Jujuy Básquet

21.30 Montmartre vs Salta Basket

21.30 Provincial (R) vs San Isidro

Martes 29

21 Pico Fc vs Quilmes (Mdp)

21 Racing (Ch) vs Dep. Viedma

21.30 Ciclista (J) vs Unión (Mdp)

21.30 Pergamino Básquet vs Villa Mitre (Bb)

21.30 Comunicaciones vs Independiente (Sde)

21.30 Dep. Norte vs Suardi

22 Villa San Martín vs Estudiantes (T)

Le resta a Ciclista

29 Ciclista va Unión MdP

31 Ciclista vs Viedma.

Posiciones

Equipos J G P Pts.

Dep. Viedma 5 4 1 9

Villa Mitre (BB) 5 3 2 8

Ciclista (J) 5 2 3 7

Racing (CH) 3 2 1 5

Pico Fútbol 4 1 3 5

Pergamino BB 4 1 3 5

Quilmes (Mdp) 3 2 1 5

Unión (MdP) 3 1 2 4