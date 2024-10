Argentino tampoco pudo con Peñarol

Argentino jugó bien, mejor y peor. Perdió su tercer partido consecutivo como local, esta vez ante Peñarol de Mar del Plata por 85 a 83.

El Turco hizo un primer tiempo brillante ante los marplatenses donde, literalmente, le pintó la cara en varios pasajes con un básquet rápido y contundente.

Gómez y Podestá hicieron punta en el primer cuarto, para asentar la diferencia con Allende, Romero y Frontera en el segundo, redondeando un primer tiempo de 45-34. Peñarol comenzó a achicar las diferencias en el tercer tramo endureciendo la defensa y aprovechando que comenzaron a entrar los triples. Argentino no defendió bien el perímetro.

Tras ponerse a tiro en el marcador, Peñarol apuró el trámite del juego en el cierre liderado por Fernández que le hizo lo que quizo a la defensa juninense. Además Thornton fue imparable en la zona pintada y ahondó los problemas de Argentino que, de ganar con comodidad, pasó a tener un cierre palo y palo donde no se sintió cómodo y tampoco lo pudo resolver. Peñarol lo ganó con la experiencia de los jugadores que pesan lo que valen y se llevó dos puntos de oro de Junín.

Anoche

Riachuelo (Lr) 75 vs Boca 80

Hoy

21 Unión (Sf) vs Platense

21.30 Oberá vs Gimnasia (Cr)

Miércoles 23

21 Zárate Basket vs Peñarol (Mdp)

Jueves 24

21 San Lorenzo vs Gimnasia (Cr)

Viernes 25

22 Boca vs Peñarol (Mdp)