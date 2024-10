José Luis Lugli y Alejandro Trías dirigirán mañana a Ciclista, en Viedma

Ciclista Juninense arribó en las primeras horas de hoy a Viedma, Río Negro, donde mañana realizará su primera presentación como visitante.

Será el tercer juego del Verdirrojo ante el siempre difícil Deportivo Viedma, que todas las temporadas se arma para pelear en los puestos de vanguardia del campeonato.

El partido se jugará desde las 21.30 con arbitraje del chubutense José Luis Lugli y el capitalino Alejandro César Trías.

Hoy

20.30 El Talar vs Gimnasia (Lp)

21 Estudiantes (T) vs Montmartre

22 Independiente (Sde) vs Amancay (Lr).

Mañana

20.30 Pilar vs Lanús

21 Villa Mitre (Bb) vs Pico Fc

21 Salta Basket vs Comunicaciones

21.30 Dep. Viedma vs Ciclista (J)

Miércoles 23

20.30 El Talar vs Hispano

21 Unión (Mdp) vs Quilmes (Mdp)

21 San Isidro vs Rivadavia (Mza)

21.30 Colón (Sf) vs Dep. Norte

21.30 Pergamino Básquet vs Racing (Ch)

21.30 Rocamora vs La Unión (C)

22 Estudiantes (T) vs Amancay (Lr)

22 Independiente (Sde) vs Montmartre

Jueves 24

21 Provincial (R) vs Centenario (Vt)

21.30 Dep. Viedma vs Pico Fc

21.30 Villa Mitre (Bb) vs Ciclista (J)