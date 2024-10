Argentino perdió con Unión de Santa Fe

Argentino tampoco pudo anoche contra Unión de Santa Fe. Perdió 69 a 67, en un partido que pudo haberlo ganado sin inconvenientes.

Pero los problemas comienzan a aflorar en el Turco. Se van viendo cosas a medida que camina y son al menos preocupantes.

Ni que hablar de pasarle la bola a los jugadores con distinto color de camiseta. En la Liga Nacional es criminal. Sencillamente porque el otro te liquida.

Y básicamente eso fue lo que pasó como una constante en la noche de Las Morochas.

Argentino se acercó y hasta pasó a ganar, pero siempre le dio la oportunidad de rehabilitarse a su adversario de turno que, con algunos jugadores de jerarquía superlativa, lo volvió a dominar en el marcador.

Y hasta le cerró el partido con la calidad de Cosolito puesta al servicio del equipo.

El lunes viene Peñarol en otro partido “Chivo”.

Anoche

Riachuelo (Lr) 99 vs Regatas (C) 58

Ferro 83 vs Obras 80

Hoy

11.30 Quimsa vs Boca

Lunes 21

21 Argentino (J) vs Peñarol (Mdp)

21.30 Riachuelo (Lr) vs Boca

22.10 Atenas (C) vs Instituto.

Posiciones

Equipos J G P Pts.

Unión (Sf) 4 3 1 7

Instituto CC 4 3 1 7

Boca Juniors 4 3 1 7

Independiente 4 3 1 7

Olímpico (Lb) 4 2 2 6

Regatas (C) 4 1 3 5

Ferro C.O. 3 2 1 5

Obras Sanit. 3 2 1 5

Peñarol (Mdp) 3 1 2 4

Oberá TC 2 2 0 4

Gimnasia (Cr) 2 1 1 3

Platense 3 0 3 3

Riachuelo (Lr) 1 1 0 2

QuimsaSdE 1 1 0 2

Zárate Basket 2 0 2 2

Argentino (J) 2 0 2 2

San Lorenzo 1 0 1 1

Atenas (C) 1 0 1 1

San Martín (C) 1 0 1 1

La Unión Fsa. 1 0 1 1