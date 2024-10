Ciclista Juninense recibe a Pergamino Basket

Ciclista Juninense continúa con su periplo en La Liga Argentina. Desde las 21.30 vuelve a ser local, en este caso recibiendo la visita de Pergamino Basket.

El equipo de la vecina ciudad es comandado técnicamente por la bahiense Laura Viviana Cors y viene de golear como visitante a Pico Fútbol por 77 a 55. El "Verdirrojo", luego del debut triunfal 67-62 ante Racing de Chivilcoy, buscará hacer fuerte la localía.

Dirigen el cordobés Alejandro Zanabone y la capitalina Florencia Benzer.

La programación es la siguiente:

Hoy: A las 20.30 Lanús vs. Rocamora; 21, Quilmes (Mar del Plata) vs. Villa Mitre (Bahía Blanca); 21.30, Ciclista (J) vs Pergamino Básquet

22 Racing (A) vs El Talar.

Mañana: 21.30, Sportivo Suardi vs. Colón (Santa Fe) y a las 22, Jujuy Básquet vs. Comunicaciones

Lunes 21: A las 20.30, El Talar vs. Gimnasia (La Plata); a las 21, Estudiantes (T) vs. Montmartre y desde las 22, Independiente (Santiago del Estero) vs. Amancay (La Rioja).