Argentino recibe a Unión de Santa Fe

Argentino tiene esta noche otra exigente prueba por la Liga Nacional de Básquetbol.

A las 21 recibe la vista de Unión de Santa Fe, equipo que viene de ganarle a Ferro como visitante por 77-72.

Los santafesinos ya salvaron la gira por la ruta, vienen a tantear el panorama y si pueden dan otro batacazo. Pero ya están conformes con uno en la bolsa.

Argentino necesita ganar y el rival es muy complicado. Unión ser armó mejor que el año pasado, como para no tener sobresaltos en el campeonato.

El Turco viene sumando rodaje, fue buena la impresión que dejó en el debut pese a la derrota y buscará su primer triunfo en el campeonato.

Dirige desde las 21 el mejor árbitro de todos los tiempos, Pablo Estévez. Lo acompaña una dupla de primer nivel que la componen Gonzalo Delsart y Maximiliano Cáceres.

Hoy

21 Argentino (J) vs Unión (Sf)

21.30 Riachuelo (Lr) vs Regatas (C)

22 Ferro vs Obras

Sábado 19

11.30 Quimsa vs Boca

Lunes 21

21 Argentino (J) vs Peñarol (Mdp)

21.30 Riachuelo (Lr) vs Boca

22.10 Atenas (C) vs Instituto.