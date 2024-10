Los Indios de local y San Martín viaja a la ciudad de Pergamino

Gran noche de viernes para el Prefederal de Básquet. San Martín, que marcha puntero, enfrentará a Comunicaciones desde las 21 en Pergamino. El elenco de Alsina perdió un solo partido ante Los Indios por este certamen y lleva 7 triunfos en fila. Dirigiran el pergaminense Jorge Ale y el chivilcoyano Juan Manuel Tenaglia.

Por su parte, el Canario -desde las 21.15- se mide ante el colista Boca del Tigre. Será el segundo partido de Manuel Fontana, al tanto que se espera la recuperación y vuelta de Santiago Bornic. Aún no tienen el alta médica Bautista Arrascaete y Emanuel Martinez Jahns. Los de Tamburini, de triunfar, podrían volver a zona de ascenso. Dirigen los juninenses Luciano Maidana y Franco Daiub.

En otro partido importante de la zona, Estudiantes recibe a Argentino de Pergamino (Ramírez-Lamónica), con el debut como refuerzo del juninense Nicolás Payero, quien abandonó Rivadavia.

La fecha

Los Indios vs Boca Tigre

San Martín vs Comunicaciones

San Pedro vs Colón

Estudiantes vs Argentino

Fecha 10 (25/10)

Colón vs Los Indios

Argentino vs Náutico

Comunicaciones vs Estudiantes

Boca Tigre vs San Martín

Fecha 11 (1/11)

Los Indios vs Argentino

San Martín vs Estudiantes

Náutico vs Comunicaciones

Boca Tigre vs Colón

Fecha 12 (8/11)

Colón vs San Martín

Argentino vs Boca Tigre

Comunicaciones vs Los Indios

Estudiantes vs Náutico

Fecha 13 (15/11)

Los Indios vs Estudiantes

San Martín vs Náutico San Pedro

Colón vs Argentino

Boca Tigre vs Comunicaciones

Fecha 14 (22/11)

Náutico vs Los Indios

Argentino vs San Martín

Comunicaciones vs Colón

Estudiantes vs Boca Tigre

Goleadores

Erbel De Pietro (C) 167

Agustín Acuña (SM) 164

Rodrigo Bravo (NSP) 153

Felipe Sánchez (NSP) 152

Federico Aldama (NSP) 124

Juan Bruno (ELP) 121

Lucas García Cano (AP) 120

Bautista Arrascaete (CLI) 115

Sebastián Calvo (BT) 110

Santiago Bornic (CLI) 109

Manuel Canosa (COMU) 107

Ammiel Márquez (SM) 105

Santino Mitidieri (ELP) 104

Ema Martínez Jahns (CLI) 93

Joaquín Netto (CLI) 92

Franco Lombardi (SM) 91.