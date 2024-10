Daniel Jaule: “No hay excusas a partir de mañana”

Todos los años sucede lo mismo con los equipos, que les cuesta mucho tener un presupuesto acorde a la Liga. Nosotros en Junín tenemos la desventaja de que la política no pone dinero, no tenemos sponsors fuertes ni demás. Entonces es un mérito grande de los clubes poder participar todos los años en una categoría profesional en el básquetbol argentino.

Y para nosotros es un desafío porque en cinco años tuvimos que armar todos equipos nuevos. No porque querramos. A mí me hubiera encantado repetir la base del equipo anterior, pero no se puede; siempre por la base económica.

Los jugadores encuentran siempre una oferta mejor o se van a otra categoría. Esto a nosotros paralelamente nos hace bien, pero desde el punto de vista de volver a armar el equipo de cero es complicado.

En los amistosos hubo de todo. Tuvimos buenos y otros no tanto. Quedé muy conforme con el último, al ganarle a Gimnasia en 9 de Julio –que es un equipo poderoso, que gastó mucho dinero en jugadores de nombres para la categoría-, y no tan conforme como contra Regatas.

Hacer cinco amistosos nos vino bien para el rodaje y para sacar cosas. Nosotros en los amistosos nos 'autoscouteamos'. Somos muy críticos. Y yo quiero llegar al debut sin ninguna excusa.

Mañana no hay ninguna excusa para no ganar. Que el equipo es nuevo, etc., es todo mentira.

Hay que armar, formar y ser orgulloso del equipo que uno tiene. Esto somos hoy.

Pero es difícil. Por ejemplo, mañana empezamos contra un candidato, candidato de todo. Racing hace siete temporadas que gasta mucho dinero para ascender y es el último finalista que tiene La Liga Argentina.

Nosotros tenemos con qué afrontar el campeonato. Se lo digo todos los días a los jugadores. Se los metí desde el primer día.

Uno no puede pasar por un club y nada más. Hay que pasar y estar mentalizado de que va a jugar por lo mejor. Y tenés que laburar en consecuencia de eso.

Después te puede ir bien o mal, y sobre la marcha se verá para qué estamos. Hay que jugar sin excusas.

Yo me podría poner el cassette y decir que el equipo es nuevo, que está en formación, veremos qué pasa. No es así. Mañana no hay excusas.

Tenemos que estar mentalizados en que mañana jugamos en casa y que nuestra localía va a ser fuerte. Quiero que el equipo sea protagonista del campeonato.

Este equipo tiene algo que es fundamental y es la contracción al trabajo. Se dice mucho lo del grupo humano y es una de las primeras cosas que tratamos de ver: que el grupo humano sea bueno.

Vemos que el equipo está muy conectado hacia afuera y eso, como consecuencia, adentro se plasma.

Veo un equipo muy agresivo. La gente que va a venir a la cancha se va a sentir orgullosa de verlo. Después la pelotita entra o sale. Pero desde lo actitudinal lo veo bien y me parece que podemos tener una buena temporada.

Yo no soy de hablar de los extranjeros. Pero a veces me cansa no contar lo verdadero del tema de los foráneos. En el caso de Ciclista, particularmente, no puede salir a buscar un extranjero ya probado. Sencillamente porque no está el dinero.

Entonces los que vienen acá se pagan el pasaje, tienen un salario muy bajo y son prueba. Estuvimos probando uno al principio y lo descartamos.

Mosley estaba contratado de antemano. Cuando llegó, vino con un problema odontológico por lo que estuvimos a punto de darlo de baja. Y la verdad es que contra Gimnasia en 9 de Julio la rompió toda. Jugó muy bien y decidimos dejarlo.

Es un rookie. Es la primera vez que sale de su país y hace su primera experiencia en la Argentina. Sin embargo, tiene mucha contracción al laburo y, a veces, el cambio de la Universidad al básquet FIBA a algunos les cuesta más.

Este chico da la sensación de que se acostumbró rápido. Juega como uno más de nosotros y eso no es tan fácil de lograr.

Esta Liga tiene un formato diferente y me gusta cómo la armaron. Siempre se juega por algo. A medida que vas ganando se consigue ventaja en los cuadrangulares. Cada punto que uno gana o pierde, te ubica más arriba o más abajo. Esto es en el primer torneo, que termina en diciembre.

En el segundo es diferente porque se va a los play off.

Creo que la Asociación de Clubes de Básquetbol está probando en La Liga Argentina lo que después puede ser en el futuro el campeonato de la Primera División.

Creo que esto puede ser una prueba. A mí me gusta el formato. Veremos qué resultados arroja.