San Martín y Los Indios vuelven a ser locales

Este fin de semana proseguirá la actividad del torneo Prefederal de clubes de básquetbol y los dos equipos representantes de nuestra ciudad vuelven a ser locales.

San Martín recibirá la visita de Comunicaciones de Pergamino y Los Indios, a Boca del Tigre. Estos últimos cerraron la fecha ocho con una derrota ante Náutico de San Pedro por 86 a 60 en calidad de local. Detalle:

La fecha

Los Indios 55 vs San Martín 59

Colón (CH) 90 vs Estudiantes 68

Argentino 79 vs Comunicaciones 59

Boca Tigre 70 vs Náutico 86

Fecha 9 (18/10)

Los Indios vs Boca Tigre

San Martín vs Comunicaciones

San Pedro vs Colón

Estudiantes vs Argentino

Fecha 10 (25/10)

Colón vs Los Indios

Argentino vs Náutico

Comunicaciones vs Estudiantes

Boca Tigre vs San Martín

Fecha 11 (1/11)

Los Indios vs Argentino

San Martín vs Estudiantes

Náutico vs Comunicaciones

Boca Tigre vs Colón

Fecha 12 (8/11)

Colón vs San Martín

Argentino vs Boca Tigre

Comunicaciones vs Los Indios

Estudiantes vs Náutico

Fecha 13 (15/11)

Los Indios vs Estudiantes

San Martín vs Náutico San Pedro

Colón vs Argentino

Boca Tigre vs Comunicaciones

Fecha 14 (22/11)

Náutico vs Los Indios

Argentino vs San Martín

Comunicaciones vs Colón

Estudiantes vs Boca Tigre

Goleadores