Fernando Borges: “Haciendo carteles alimento mis bolsillos, pero como fileteador nutro mi espíritu”

Una porción del arrabal porteño vive en el puño de Fernando Borges, un artista fueguino que fue adoptado por nuestra ciudad en épocas de pandemia y que aprendió a amarla.

Fernando se presenta y de lo que primero habla es de su oficio. “Soy fileteador”, asegura. En diálogo con Democracia habló sobre el rol que tiene hoy de perpetuar esta técnica artística que asociamos tanto a la cultura porteña.

“También lo complemento con la restauración de muebles y el manejo de antigüedades, un rubro con mucha presencia aquí”, añadió.

Llegó a Junín en el 2020 y en aquel entonces tenía una consultora de marketing; pero la pandemia y el fallecimiento de algunos clientes claves le dieron un vuelco a su trabajo y a su vida, en general.

“Originalmente, mi intención era quedarme solo 10 días en Junín. Me alojé en un hotel, pero debido al cierre generalizado durante la pandemia, me pidieron que lo desocupara. Pensé que me iría en 15 días, pero terminé quedándome dos años y medio o tres, sin conocer las calles ni a casi nadie. Fue una situación muy difícil”, recuerda.

Durante los dos años y algo que duró la pandemia, Fernando dormía con un bolso preparado al lado de la cama, listo para irse al día siguiente. “Mi idea era irme en cuanto se levantaran las restricciones. Además, Tierra del Fuego seguía cerrada, así que no era fácil volver. No había aviones ni colectivos, y recuerdo que al principio solo se podía circular a 60 kilómetros a la redonda”, detalló.

Fue así que la idea de quedarse en Junín se hacía cada vez más firme y real. “Mi primera experiencia con el fileteado aquí en Junín fue acercarme a un colega que pinta, cuyo trabajo me agrada mucho. Creo que su estilo es el más parecido al mío, y quizás por eso me gusta. También conozco a Patricia Battistin que es muy buena artista”, relató.

Su recorrido

Fernando Borges, un artista multifacético con una rica trayectoria, compartió con Democracia parte de su historia de vida y su pasión por el fileteado. "Nací en Gualeguaychú y viví mucho tiempo en Buenos Aires y otras provincias, como Córdoba y La Rioja. A los 19 años, me fui a Tierra del Fuego, supuestamente de paseo", relata Borges.

Lo que comenzó como un viaje temporal se convirtió en una etapa importante de su vida, donde incursionó en la industria electrónica. "En Tierra del Fuego, después de un tiempo, se dieron otras circunstancias y empecé a trabajar en una fábrica electrónica, que en ese momento estaba en auge", recordó. Su formación como técnico electromecánico con orientación electrónica facilitó su ingreso a la fábrica, donde trabajó en el departamento de ingeniería durante varios años.

Sin embargo, su pasión por el arte siempre estuvo presente. "Empecé a filetear cuando tenía 17 o 18 años, alrededor del año 1982. Trabajé en un lugar donde fileteaban colectivos en Don Torcuato, bajo la supervisión de Pablo Vargas, un fileteador extraordinario de origen chileno", aseguró.

Aunque la vida lo llevó a trabajar como letrista, nunca abandonó el fileteado, su verdadera vocación. "Desde ese momento, el fileteado me atrapó. Aunque la vida me llevó a trabajar más como letrista, - inclusive acá en Junín - nunca abandoné el fileteado, es mi oficio principal”, afirmó.

Su versatilidad artística lo ha llevado a explorar diversas disciplinas. Para él, el arte es un todo. "Soy bastante versátil en el arte. Trabajé como escenógrafo durante mucho tiempo y también hago esculturas", explicó. Para Fernando, el fileteado es el eje de su vida, y lo compara con la ebanistería en la pintura. "El fileteador sería el equivalente al ebanista en la pintura", señaló. Además de su trabajo en Junín, Borges viaja regularmente a Brasil para trabajar como fileteador. "Generalmente, todos los noviembres viajo a Brasil a trabajar. Es una costumbre que tengo desde hace varios años, interrumpida por la pandemia, pero que retomé", comenta. Este año, tiene proyectos en Florianópolis, donde abrirán un restaurante y una pizzería.

Fernando es parte integrante de la Asociación de Fileteadores y ha tenido un rol clave como coordinador del jurado del Carnaval de Lincoln. Su conexión con el carnaval se fortaleció tras realizar la curaduría para una comparsa, lo que le permitió conocer a personas claves y sentirse arraigado en la zona.

A pesar de extrañar a sus hijos en la Patagonia, Borges se siente a gusto en Junín. "Extraño mucho a mis hijos pero la vida aquí me gusta. Tierra del Fuego es un lugar muy especial, pero limitado", reflexiona. Su amor por las urbes lo llevó a enamorarse de Junín, aunque su llegada no fue planificada. "Siempre me han gustado las urbes grandes, y Junín me ha enamorado. Sin embargo, al principio tuve sentimientos encontrados, ya que no elegí quedarme aquí, sino que la vida me fue llevando", admitió.

Finalmente, Borges expresa su creencia en las señales de la vida y su aceptación de su destino. "Creo firmemente en las señales de la vida, y quizás mi destino sea quedarme aquí para siempre", concluyó.

El arte de filetear

El filete se erige como uno de los emblemas culturales que mejor representa el espíritu de la porteñidad, junto al tango, los bares notables y los colectivos, por citar solo algunos de ellos.

El fileteado porteño es un arte decorativo y popular que nació en Buenos Aires a fines del siglo XIX, de la mano de inmigrantes italianos que trabajaban en fábricas de carros. Inicialmente, este arte se utilizaba para embellecer los carros de tracción animal que transportaban alimentos por la ciudad.

Con el tiempo, el fileteado se trasladó a otros medios de transporte, como camiones y colectivos, adaptándose a nuevas superficies y formas de expresión. Sin embargo, en 1975, una ordenanza municipal prohibió su uso en vehículos de transporte público, lo que llevó a los artistas a buscar nuevos espacios para su arte, como la publicidad en vía pública y la decoración de objetos.

En las últimas décadas, el fileteado ha experimentado un resurgimiento, siendo reconocido en 2015 por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Este renacimiento ha estado acompañado por una mayor participación de mujeres en el oficio, tradicionalmente dominado por hombres. Además, artistas contemporáneos han llevado el fileteado a nuevos soportes y aplicaciones, desde la indumentaria hasta el bodypainting y los tatuajes, manteniendo viva esta expresión artística emblemática de la cultura porteña.

Fernando Borges aseguró que “en los últimos ocho o nueve años” el fileteado experimentó “un giro muy importante”. “Hay un resurgimiento de la actividad manual en general en el país, después de la pandemia y es una gran sorpresa la gran cantidad de mujeres que se dedican al fileteado, actualmente, ya que tradicionalmente fue un oficio de hombres, de carrocerías”, explicó.

“El fileteado siempre estuvo asociado al tango y a las antigüedades. Se puede ver en los bodegones y cafés de Buenos Aires, y en La Plata también hay lugares destacados que acompañan el fileteado”, agregó.

Por otra parte, contó que todos los que dictan cursos de fileteado en Buenos Aires son colegas y amigos suyos, ya que han compartido muchos años de trabajo. Además, destacó la existencia de grandes maestros en esta técnica, mencionando que tuvo la suerte de conocer a Martiniano Arce y mantener un vínculo con él, aunque también reconoció a otros artistas contemporáneos con un talento y una habilidad notables.

El fileteado en Junín

Fernando Borges ha encontrado en Junín una fuente de inspiración en la arquitectura local. "En el barrio donde trabajo, Pueblo Nuevo, hay muchas casas y edificios con ornamentación en frentes, ventanas, puertas y balcones. A menudo me detengo a observar los frentes durante un buen rato", comentó.

El artista no puede disimular su fascinación por los edificios de Junín, desde su llegada a la ciudad. "Cuando recién llegué a Junín, iba a la plaza principal a admirar los maravillosos edificios. El Club Social de aquí tiene una ornamentación bellísima", describió. Sin embargo, también señaló que algunos edificios podrían beneficiarse de un mejor mantenimiento, pero destaca la rica presencia de antigüedades en la ciudad.

Con el tiempo, Borges ha descubierto el talento artístico de Junín. "Con el tiempo, descubrí que en Junín hay muy buenos artistas. Culturalmente, creo que Junín es muy rico", afirmó. Además, destaca la aceptación del fileteado en la ciudad. "El fileteado es un arte muy bonito y pegadizo, por lo que rara vez es rechazado. Hay personas y eventos que están continuamente promoviendo el fileteado artístico en Junín ", aseguró.

Para conocer las obras de Fernando Borges y solicitar trabajos, los interesados podrán hacerlo a través de su cuenta de Instagram, @filete_fueguino.