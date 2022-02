Estudiantes sorprendió a Ciclista en El Coliseo

No fue de las mejores versiones que se le vio a Ciclista Juninense. Jugó mal, muy bien y no lo pudo cerrar. Terminó perdiendo 84 a 71.

No arrancó bien Ciclista. Perdió el primer cuarto 26-12 con una floja defensa y un peor ataque. Estudiantes hizo un parcial de 16 a 7. Jeffrey Merchant y Lucas Aristu con un triple y un doble cada uno produjeron la estampida visitante.

Y no lo pudo acomodar más Ciclista en el cuarto. Perdido en la cancha y con grandes licencias defensivas ofrecidas a su oponente, corrió de atrás y quedó lejos en el marcador.

Estudiantes volvió a sacudir la canasta local ni bien comenzó el segundo cuarto. Seis puntos en un minuto (2+1 de Andes y un triple de Aristu). Esto lo ayudó a sobrellevar un resultado cómodo a lo largo de diez minutos donde dominó el juego y fue superior.

El Bataraz encontró buen gol desde el banco (Tomás Pérez, Johu Castillo Borja y Alejo Andrés), además de otro buen pasaje de Martín Cabrera (1 triple, 1 doble, 2 simples). Así se fue al descanso largo ganando 46-31.

Buen segundo tiempo de Ciclista. Mejoró sustancialmente la defensa en el tercer cuarto y comenzó a edificar una remontada segura con mucho de Valentín Duvanced y un buen juego colectivo.

Estudiantes aguantó el cuarto (que perdió 24-16) siempre apoyado por la tarea de sus tiradores (Cabrera y Aristu).

Tras quedar abajo 62-55, el Verdirrojo pisó el acelerador en el tramo final, pero no se lo pudo llevar puesto al Bataraz.

Achicó los números a fuerza de triples (2 de Britos y 1 de Boudet), pero nunca pudo quebrar a su adversario de Turno.

Estudiantes destrabó el cierre con un triplazo de Jeffrey Merchant y una tarea sobresaliente del base Martín Cabrera que –literal- se comió la cancha, para terminar ganando sin sobresaltos.

El próximo lunes Ciclista vuelve a ser local ante Villa Mitre de Bahía Blanca.

Anoche

Echagüe 81 vs Deportivo Norte 86

Villa Mitre 96 vs Del Progreso 85

Libertad 56 vs Jachal 63

Hoy

20.30 Bahía Basket vs Deportivo Viedma

21 Colón (Sf) vs San Isidro

Mañana

21 Lanús vs Zárate

21 Gimnasia (La Plata) vs Parque Sur

21.30 Salta Basket vs Barrio Parque

Ciclista en febrero

28/2 Ciclista vs Villa Mitre

Ciclista en marzo

3/3 Estudiantes Ccdia. vs Ciclista

10/3 Ciclista vs Estudiantes Ccdia.

16/3 Racing CH vs. Ciclista

19/3 Ciclista vs Zárate Básquet

22/3 Bahía Basket vs Ciclista

24/3 Villa Mitre vs Ciclista

29/3 Ciclista vs Dep. Viedma.

Ciclista 71

Valentín Costa 11

Matías Sesto 4

Gian Franco Sinconi 12

Valentín Duvanced 15

Maximiliano Tamburini 5

.

Valentín Feuillade 0

Alejo Britos 10

Christian Boudet 11

Manuel Lambrisca 3

Juan I. Larraza 0



D.T.: Daniel Jaule

Estudiantes 84

Martín Cabrera 23

Cristian Scaramuzzino 8

Mateo Battistino 0

Jeffrey Merchant 17

Matías Aristu 11

.

Tomás Pérez 3

Juan I. Fernández 9

Johu Castillo Borja 6

Alejo Andrés 7

D.T.: Cristian Colli

Estadio: Coliseo del Boulevard

Árbitros: Alejandro Zanabone-Alberto Ponzo (Córdoba)-Franco Buscaglia (Capital)

Posiciones

Equipo Pts PJ PG PP

D. Viedma 41,0 17 11 6

Ciclista 40,0 18 12 6

Estudiantes (C) 39,5 17 11 6

Racing 39,0 17 10 7

Zarate 39,0 16 10 6

Villa Mitre (BB) 38,5 17 10 7

Estudiantes (O) 36,0 15 11 4

Pergamino 36,0 17 11 6

GELP 34,0 16 7 9

Del Progreso 33,0 16 7 9

Lanús 32,5 16 6 10

Quilmes 31,0 17 4 13

Parque Sur 29,5 16 5 11

Rocamora 29,0 15 4 11

Weber Bahía 28,5 16 4 12

____________________________________

