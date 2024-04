Ciclista Juninense no hizo pie en Bahía Blanca

Ciclista arrancó bien. Hizo 10 goles en los cinco primeros minutos con dos buenas tareas de Nicolás Reynoso y Aejo Britos, pero se quedó sin nafta en los últimos cinco del primer cuarto donde solo metió un doble. Perdió 21-12 y comenzó la debacle.

El Verdirrojo se fue de partido. No defendió en los segundos diez minutos y recibió la friolera suma de 27 goles en contra (48-33).

Y terminó de ceder el juego en el tercer cuarto, en el que Villa Mitre le metió 30. Chau partido y a pensar en mañana.

Ayer

Dep. Norte (0) 65 vs Barrio Parque 81 (2)

Montmartre (0) 50 vs Rivadavia (Mza) 57 (2)

Villa Mitre (Bb)(1) 97 vs Ciclista (J) 77 (1)

Amancay (Lr) 82 (0) vs Salta Basket 84 (2)

Hoy

21.30 Gepu (0) vs Independiente (Sde) (1)

Mañana

21 Villa Mitre (1) vs Ciclista Juninense (1).