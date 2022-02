Ginóbili en la puerta del Salón de la Fama

Manu Ginóbili es finalista para ingresar al Naismith Hall of Fame, también conocido como Salón de la Fama. En su primer año de elegibilidad para este premio, el exescolta de San Antonio logró meterse a la final este viernes durante el comienzo del All Star Weekend de Cleveland. El argentino compite con otros tres jugadores: Michael Cooper, campeón con los Lakers de Magic, Tim Hardaway y Marcus Johnson.

Manu ya tiene retirada su histórica camiseta número 20 en los San Antonio Spurs y, tras quedarse fuera de la lista de los mejores 75 jugadores de la historia de la liga, recibió este reconocimiento que, pese a que todavía no lo ganó, llegar a esta instancia tiene mucho mérito. ¿Cuándo sabremos el resultado? El próximo “Hall of Famer” será anunciado el 2 de abril durante el final four de la NCAA, el primer nivel universitario de Estados Unidos.

Para refrescar la memoria, un pequeño repaso de la carrera de Manu en la NBA y los Spurs: jugó 16 temporadas en la mejor liga del mundo, todas en San Antonio, siendo una pieza clave de ese proyecto junto a Tim Duncan y Tony Parker con Greg Popovich como técnico que marcó una época. Fue elegido en uno de los últimos puestos del Draft del 99, pero no fue hasta luego del Mundial de 2002 que se sumó al equipo.

Tiene cuatro anillos de la NBA (2003, 2005, 2007 y 2014), siendo protagonista en la mayoría. También estuvo en el segundo mejor quinteto de rookies, tuvo dos apariciones en el All-Star Game, un mejor sexto hombre de la NBA en 2008 y dos tercer mejor quinteto de la liga.

En algo más de un mes sabremos si Manu, actualmente asesor de operaciones en San Antonio, se sumará junto a su excompañero Tim Duncan y a su entrenador Greg Popovich al salón de la fama.

