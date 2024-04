Ciclista Juninense visita a Villa Mitre

Ciclista Juninense juega el segundo punto del play off de repechaje de La Liga Argentina, en Bahía Blanca.

A las 21 visita a Villa Mitre. En Junín fue goleada Verdirroja por 89 a 69 en una noche donde fue contundente y mostró su mejor versión en lo que va del campeonato.

Hoy la historia va a ser distinta. Cada juego es un mundo aparte.

Dirigirán los capitalinos Pablo Estévez, Matías Sotelo y Bianca Tedesco.

Ayer

Quilmes (Mdp) (2) 80 vs Hispano (0) 76

Pergamino Básquet (2) 90 vs Ameghino (0) 87

Hoy

21 Dep. Norte (0) vs Barrio Parque (1)

21 Montmartre (0) vs Rivadavia (Mza)(1)

21 Villa Mitre (Bb)(0) vs Ciclista (J) (1)

21.30 Racing (A) (1) vs Provincial (R) (0)

21.30 Amancay (Lr) (0) vs Salta Basket (1)

Lunes 22

21.30 Quilmes (Mdp) vs Hispano

21.30 Gepu (0) vs Independiente (Sde) (1).