Ciclista Juninense enfrenta esta noche a Pergamino Basket en el Coliseo

Esta noche, desde las 21.30, el Verdirrojo tendrá un duelo muy importante en el Coliseo del Boulevard. Enfrentará a Pergamino Basket, con la meta puesta en seguir escalando en la tabla de posiciones. Será un duelo emotivo también, porque vuelven Julián Pagura y Damián Palacios, campeones en 2014 con la entidad juninense.

El rival

Pergamino viene último en la tabla posicional. Si bien le cuesta ganar, tiene jugadores de renombre como el capitán campeón con Ciclista, Damián Palacios, el tirador Andrés Mariani, el alero Benjamín Levato y el extranjero ex-Quilmes Darius Fuhler que está teniendo un buen nivel. En el banco estará Julián Pagura, que busca modelar y ponerle el sello a su equipo, intentando dar el golpe y recuperarse en el Coliseo. Seguramente será bien recibido por la gente verdirroja.

Ciclista

El equipo de Daniel Jaule viene de ganar un partido importantísimo ante Gimnasia como visitante, por eso deberá confirmar esta noche su buen momento. Luego de este juego –y por el sistema de fixture bisagra-, Ciclista le devolverá la visita a Pergamino y terminará el año 2021 con Lanús, como local.

Los árbitros

Dirigen hoy desde las 21.30 los capitalinos Alejandro Trías y Lucio Spanghero y el cordobés Elías Raboy.



Programa

Hoy

20.30 Bahía Basket vs Zárate Basket

21 Dep. Viedma vs Quilmes MdP

21.30 Ciclista vs Pergamino Basket

Sábado 11

21 Racing CH vs Gimnasia LP

Domingo 12

20.30 Villa Mitre BB vs Zárate Basket

21 Dep. Viedma vs Estudiantes Ol.

21 Estudiantes Ccdia vs Rocamora

21 Del Progreso vs Quilmes

Lunes 13

21 Pergamino Basket vs Ciclista

21 Racing CH vs Lanús

Martes 14

21 Del Progreso vs Estudiantes Ol.

Miércoles 15

21.30 Rocamora vs Parque Sur

Jueves 16 al sábado 18

Torneo Súper 8

Domingo 19

20.30 Bahía Basket vs Villa Mitre

21 Ciclista vs Lanús

21 Pergamino Básket vs Racing CH

21 Estudiantes Ol. Vs Quilmes MdP

22 Parque Sur vs Rocamora