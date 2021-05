Cómo está Argentino tras el último torneo

Tras una temporada atípica en la Liga Nacional de Básquetbol, se comienza a vislumbrar un nuevo panorama para lo que viene. Si bien hay un margen de incertidumbre en cómo se va a jugar, algunos clubes ya comenzaron el armado de los planteles con movimientos interesantes.

Pero Argentino normalmente es uno de los últimos en encajar las piezas del rompecabezas.



Búsqueda de un nuevo entrenador

Como adelantamos, Matías Huarte anunció que no seguirá al frente del Turco (¿se va a otro club de Liga Nacional?) y entonces, tras dos temporadas y media, la entidad del Barrio de las Morochas deberá buscar un nuevo DT.

Si bien desde el club le dijeron a este medio que es temprano y no tienen apuro, hay algunos nombres que suenan por decantación: tal vez podría haber un llamado a Adrián Capelli para que asuma en septiembre o estaría la posibilidad de la vuelta de Eduardo Chiche Japez, otro juninense que estaba trabajando en el exterior.



Con un líder menos

Jonatan Slider arregló en Oberá Tennis Club y es una baja sensible. Hay que ver con qué ficha mayor lo reemplaza: un nacional de experiencia o un extranjero atlético. La buena noticia es que casi con seguridad, el emblemático Juan Cangelosi continuará un año más.



Bien en la economía

Otra gran noticia para Argentino es que el club terminó bien económicamente. Ya los jugadores cobraron casi en su totalidad y quedaron algunas deudas normales de la logística de una costosa y extraordinaria Liga Nacional, pero nada que no se pueda resolver. Si bien no hubo voces oficiales, ni tampoco se sabe cuando hay fecha de regreso, Argentino seguirá participando en la Élite del básquetbol argentino.



Saborido se fue a Atenas de Córdoba

Ni bien culminada la, para todos, larga temporada 2020/21 de Liga Nacional, en la sala de presidencia de Atenas se encendió la luz y se comenzó a trabajar en la confección del equipo que representará a la institución en la próxima edición de la competencia, que será nada menos que la 38ª participación ininterrumpida del Griego en la élite del básquetbol argentino.

El primer gran desafío de los dirigentes fue seleccionar el entrenador que lleve las riendas del plantel en la 2021/22. Para eso se pusieron nombres en carpeta y fue analizado uno por uno, hasta que se tomó la decisión. Y el elegido es el experimentado Sebastián Saborido, exLibertad de Sunchales.

El DT es en la actualidad uno de los pocos que pudo mantener largos procesos al frente de una institución. En este caso, Libertad, donde está desde la temporada 2017/18 y ocasión en la que logró un histórico ascenso con los Tigres a la máxima categoría y fue elegido por todos sus colegas como el "Mejor Entrenador del Año" en la categoría.

En la pasada Liga, al frente del elenco santafesino, consiguió un récord del 42% en los 38 partidos disputados (16-22). Ahora será, junto a los directivos, quien encabece el armado del plantel la Liga que se avecina.



Picatto en Corrientes

El entrenador Gabriel Piccato volverá a dirigir técnicamente al Club de Regatas Corrientes para le temporada 2021/22 de la Liga Nacional de Básquetbol.

La dirigencia del Club de Regatas Corrientes ya puso en marcha el armado del plantel para la temporada venidera de la Liga Nacional de Básquetbol 2021/22, y por ello definió que el nombre que estará a cargo de la dirección técnica será Gabriel Piccato.

El entrenador que estuvo en la última temporada en Hispano Americano volverá al “remero” donde tuvo un buen paso en las temporadas 2016/17 y 2017/18.

En su primera campaña con el equipo “fantasma” consiguió quedarse con la final de conferencia norte, obteniendo el subcampeonato de LNB perdiendo la final con San Lorenzo. La temporada siguiente no tuvo la misma suerte en la competencia nacional, pero si tuvo un muy buen andar en la Liga de las Américas, donde terminó en 3° lugar.

El coach de 49 años nacido en San Jorge, Santa Fe, tuvo también un reciente paso como entrenador principal de la Argentina en las Ventanas FIBA clasificatorias a la Americup, donde reemplazó a Sergio Hernández, con quien ofició de asistente en la selección.

Piccato, que ya cuenta en el plantel con Xavier Carreras y Martín Fernández, quienes tienen un año más de contrato, selló el vínculo con la institución del Parque Mitre por dos temporadas. Ahora, el entrenador seguirá delineando el plantel en conjunto con la dirigencia.

En la temporada recientemente finalizada, el DT finalizó en el puesto 12° con Hispano, entrando a playoffs, donde cayó frente a Gimnasia de Comodoro Rivadavia.

Demti en Oberá

El Celeste confirma las llegadas del entrenador y dos jugadores de cara a la próxima temporada de Liga Nacional.

Fabio Demti, será el técnico. El misionero Treise uno de los bases y como escolta el bahiense Slider. El DT viene de ser asistente técnico de Néstor García en Taurinos de Aragua. Asimismo, tiene una gran trayectoria en Liga Nacional con paso en equipos como Quimsa, Regatas de Corrientes, Libertad de Sunchales, La Unión de Formosa y Lanús entre otros.

El misionero Treise (35), viene de jugar las últimas temporadas en Gimnasia de Comodoro, la temporada recientemente finalizada estuvo presente en 42 juegos, anotando 339 puntos (8.1 promedio), y 2.6 asistencias por partido. Es un jugador experimentado con más de 800 presencias en Liga Nacional, pasando por equipos como Argentino de Junín, Central Entrerriano, Regatas de Corrientes, Estudiantes de Bahía Blanca, Bahía Basket, Estudiantes de Concordia, Atenas, Boca y Gimnasia.

El escolta bahiense, Jonatan Slider (33), viene de ser el máximo goleador nacional de la última temporada de Liga, con Argentino de Junín, equipo donde jugó las últimas 3 temporadas.

Sus números indican que en los 36 partidos disputados marcó 631 puntos (17.5), 6.6 rebotes totales y 2.4 asistencias.