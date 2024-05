“No queremos que Junín se convierta en un Rosario”, clamaron desde Prado Español

Como ha sido anticipado por Democracia, el 29 de abril hubo una reunión importante con gente del barrio y autoridades municipales y policiales, en la sede fomentista del barrio Prado Español.

Estuvieron presentes oficiales de la cúpula policial, de Comisaría Primera, de la Patrulla, también de la Federación de Sociedades de Fomento, el secretario de Seguridad del Municipio, del Centro de Monitoreo y concejales.

En diálogo con TeleJunín, Osvaldo Giapor, presidente de la Sociedad de Fomento del barrio Prado Español, manifestó que la preocupación por hechos de inseguridad venía desde hacía mucho tiempo, pero hizo eclosión ahora tras el robo a un vecino, a quien los delincuentes entraron en su casa y no solamente le robaron sino que le dieron una paliza grande, por lo cual debió estar internado unos cuantos días. “Ahora ya está en la casa y está mucho mejor, pero estamos indignados por estas cosas que pasan y los vecinos también”, dijo el fomentista.

El dirigente se refirió al Poder Judicial que permite que “un malviviente entre y salga diez veces de la comisaría”.

“Estamos hablando de la puerta giratoria, que se da porque las leyes no están bien constituídas o ¿no hay voluntad de parte de la Justicia? No sé qué es, pero vuelvo a decir lo mismo que digo siempre. A mí el fiscal general me dijo que yo era un ignorante jurídico y lo soy, pero también un ciudadano con miedo de vivir en un barrio donde pueden entrar a tu casa no solamente a robarte sino también a pegarte una paliza”, afirmó Giapor.

“Vimos que entraron en otra casa donde no robaron nada porque se lastimaron al entrar a la casa y se tuvieron que ir, pero dejaron sangre desparramada por todo el lugar. Y un tiempo atrás, vimos que a unos viejitos de calle Aparicio le entraron. Ese hombre no se pudo recuperar y hoy está en un geriátrico por la paliza que le dieron los chorros cuando entraron a la casa para llevarse dos o tres pesos y una radio vieja”, dijo.

“Por eso digo que nosotros, los fomentistas, nos preocupamos siempre por lo que sucede en el barrio para lograr una mejor forma de vivir, en cada uno de los barrios de Junín. Y nos molesta que estas cosas sucedan”, aseguró.

“Que un delincuente entre y salga de una comisaría diez veces porque las leyes se lo permiten, no debería suceder. Entonces, si no son los fiscales los que tienen la culpa, si no es el juez el que tiene la culpa ¿serán los políticos que no hacen lo posible para que las leyes sean más justas?, por lo menos a favor del vecino, del que trabaja para vivir como corresponde. Si le entran a la casa, no solamente le roban sino que además le dan una paliza. Y esto sucedió hoy en Prado Español, pero ha pasado en otros lugares, y nos duele también”, dijo.

“No queremos que Junín sea otro Rosario”

Tras mencionar a las autoridades que estuvieron presentes en la reunión por el tema seguridad, el fomentista dijo que fueron ante el pedido de la Sociedad de Fomento y del grupo de “Autoconvocados del Prado Español”, que “son vecinos dolidos, que tienen miedo, que quieren terminar con esta inseguridad”, describió Giapor, para luego señalar: “No queremos que Junín se convierta en un Rosario”.

“El Rosario que vemos es muy feo. Junín no se merece eso, tiene gente trabajadora, más de 50 sociedades de fomento trabajando para el progreso de cada uno de los barrios y de pronto aparece un delincuente y nos hace estragos y ¿la Justicia no tiene armas para que no quede definitivamente preso? ¿Cómo es que las leyes hacen que nosotros no podamos saber quién es el ladrón, cuándo entró, quién es el que vive al lado de mi casa si es decente o es un chorro porque las leyes no permiten decirlo?”, dijo.

“Agarran en flagrancia en robos a un montón de gente, les sacan los elementos que robaron y ¿tenemos que esperar que se le haga un juicio para saber quiénes son? Me parece que es una pavada tan grande y en consecuencia nosotros no sabemos quién es el vecino que vive al lado de la casa, y si hay riesgo de que si es un chorro, le robe o le pegue”, advirtió.

A la pregunta si está de acuerdo con la baja de la imputabilidad, Giapor dijo que el problema era que imputabilidad le ha permitido a los chicos fumar lo que no deben, drogarse. “Yo quiero que metan preso al que trae la droga porque hasta que no suceda eso no vamos a terminar con todas estas cosas”, exclamó.

“En cuanto a la baja de edad para ser imputable, no creo que ganemos mucho pero si hay que hacerlo… habrá que hacerlo. No estoy a favor, pero no estoy totalmente en contra. Es un problema complejo, amplio y no tan fácil de solucionar”, dijo, para luego mostrarse a favor de la leyes que impidan la reiterancia en menores de edad.

Finalmente, sobre los resultados de la reunión en Prado Español, Giapor dijo: “¿Qué logramos? No lo sé, estas reuniones sirven para que los vecinos hagan catarsis, pero es como dijo un vecino mío: por 10 o 15 días vamos a tener patrulleros que nos inunden, y después desaparecen. Claro, no pueden estar en el mismo sitio siempre porque no hay cantidad de patrulleros suficientes para cubrir las 14 cuadrículas”.

“Están armados y entran a las casas”

Varios vecinos del barrio denominado Los Nogales, al igual que hicieron los del Prado Español, se autoconvocaron para reclamar a las autoridades por la falta de seguridad, además de la escasa o nula iluminación en las calles y de la falta de limpieza en espacios públicos. Piden presencia “policial real”, cámaras de videovigilancia y alumbrado público con luces LED.

“No queremos más promesas a largo plazo sino respuestas mediatas”, manifestaron pobladores de inmediaciones de Córdoba y Victoria Ocampo, y de calle Ocampo entre Av. Alvear y Félix de Azara.

Ellos advirtieron que antes se daban los denominados “escruches”, los ladrones ingresaban cuando no había moradores en las casas, y que en cambio ahora estaban armados, encapuchados y se metían en las viviendas estando los vecinos estaban o llegaban a las mismas. “Tememos que pase una desgracia”, apuntaron.