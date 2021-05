Daniel Jaule: “Jugar sin la dupla de extranjeros nos complicó absolutamente todos los planteos”

Ciclista Juninense perdió un juego clave ante Tomás de Rocamora. Básicamente jugó sin los jugadores foráneos lo que resintió considerablemente el andamiaje del equipo.

El entrenador Daniel Jaule habló con Democracia y contó lo sucedido:

“En el último partido que jugamos en Concordia, en el final antes que Roquez Johnson se retire con cinco faltas personales a un paso del suplementario, acusó un dolor en la rodilla y no la podía mover.

Llegamos a Junín, le practicamos todos los estudios correspondientes y no dio ninguna patología, salvo el desgaste de los años. Eso con terapia o una infiltración para poder pararse, le iba a solucionar el problema.

Pasaron los días y no se quiso infiltrar. El caso de los extranjeros es todo un tema porque muchos le tienen miedo a las agujas.

Lógicamente estuvo de manera permanente monitoreado por profesionales. Ni siquiera aceptó una inyección en la nalga.

Se lo trató con terapia y demás, pero estuvo sin entrenar desde Concordia hasta el día del partido contra Tomás de Rocamora.

Al principio decidimos con los profesionales que hiciera la entrada en calor y pruebe. Hizo el precompetitivo lo más bien, me dijo que estaba para jugar y lo puse. Pero estaba pendiente de un hilo y enseguida salió dolorido.

El caso de Derrick Woods fue que quedó con una molestia en el empeine del pie derecho , con la diferencia que nos avisó una semana después. Empezó a hacer terapia y en la última práctica le dolió muchísimo.

Así que arranqué el partido contra Tomás de Rocamora con los dos extranjeros pendientes de un hilo. A Roquez Johnson lo puse porque él me dijo que iba a probar y guardé al restante porque me dijo que tenía dolor, que no podía pisar.

Para nosotros es una desventaja enorme jugar sin los foráneos. Nos cambia absolutamente todo.

Igualmente creo que a pesar de los inconvenientes, que fueron muchos, tuvimos que afrontar el juego. Me hubiese gustado tener el equipo completo.

A pesar de todo considero que pudimos ganar el juego. Una lástima que no se nos dio porque era un rival directo, para poder seguir en la racha ganadora, para meternos en los play off.

Pero son las circunstancias que ninguno de nosotros la tiene previstas y las lesiones son así. Igualmente probé a Derrick Woods en el último cuarto para ver como andaba y lamentablemente no pudo con el dolor.

Si el equipo está completo es un rival duro, que encontró la manera de jugar y demás. Pero cuando hay dos jugadores importantes menos, que promedian 33 puntos juntos y más de 20 rebotes, se hace todo cuesta arriba.

Jugamos un partido con menos de treinta puntos y muchísimos rebotes menos. Lamentablemente es dar mucha ventaja en un partido clave y los otros –lógicamente- también quieren ganar.

Vamos a tratar de recuperar la dupla extranjera y seguir en la senda de buscar la clasificación. Todavía falta un tramo por recorrer en La Liga Argentina”.



Fixture Junín

Resultados

Quilmes 66 vs. Parque Sur 73

Estudiantes (O) 57 vs. Estudiantes (C) 62

Ciclista 74 vs. Rocamora 78



Posibles fechas

Miércoles 9/6

11:00 - Quilmes vs. Estudiantes (C)

15:00 - Estudiantes (O) vs. Rocamora

17:30 - Ciclista vs. Parque Sur



Jueves 10/6

11:00 - Parque Sur vs. Estudiantes (O)

15:00 - Rocamora vs. Quilmes

17:30 - Estudiantes (C) vs. Ciclista



Sábado 12/6

16:30 - Ciclista vs. Estudiantes (O)



Fixture Lanús

Miércoles 9/6

10:30 - Rivadavia vs. Villa Mitre

13:00 - Dep. Viedma vs. Racing

15:30 - Gimnasia vs. Del Progreso

18:00 - Lanús vs. Atenas



Jueves 10/6

10:30 - Del Progreso vs. Rivadavia

13:00 - Racing vs. Villa Mitre

15:30 - Atenas vs. Gimnasia

18:00 - Dep. Viedma vs. Lanús



Sábado 12/6

10:30 - Del Progreso vs. Racing

13:00 - Gimnasia vs. Dep. Viedma

15:30 - Rivadavia vs. Atenas

18:00 - Lanús vs. Villa Mitre

Domingo 13/6

10:30 - Dep. Viedma vs. Rivadavia

13:00 - Racing vs. Atenas

15:30 - Villa Mitre vs. Gimnasia

18:00 - Del Progreso vs. Lanús



Martes 15/6

11:00 - Racing vs. Rivadavia.