El Municipio de Junín comienza a definir el Masterplan para los predios ferroviarios

¿Cuál es el programa sobre el que se va a sentar el plan urbano para los terrenos ferroviarios?

La arquitecta Laura Franco, subsecretaria de Planificación Urbana, aseguró que el tema ya está en la Agenda para el Desarrollo por los 200 años de Junín que se lanzó hace dos años y por este motivo “se empezó a discutir el camino para llegar al Masterplan, el marco donde vamos a estar discutiendo el qué hacer en estos predios”.

Para ello se convocó a la primera reunión de la Junta Promotora “ahora, en la primera quincena de mayo”. Esta Junta está integrada por 38 instituciones pertenecientes a todos los estamentos sociales, económicos, institucionales de Junín que participarán de las deliberaciones “para poder definir qué queremos y qué no queremos” sobre el que –definió Franco- “es nuestro predio, nuestro espacio relevante en la ciudad, nuestro centro simbólico, conformador de nuestra identidad como ciudad” y poseedor de “un valor patrimonial a nivel de sitio y a nivel de edificios importante”.

“Somos muchos los actores que tenemos algo para decir en función de lo que nos imaginamos, lo que queremos que pase o lo que queremos que no pase en este lugar”, explicó la responsable de Planificación Urbana del gobierno de Junín. Y afirmó que ya se empezó a transitar el camino “para definir ese plan maestro o plan integral, como quieran llamarlo”.

Los terrenos ferroviarios en Junín suman 60 hectáreas. A fines de 2019 le fueron cedidas 28 al municipio. Como Franco explicó, parte importante de ellas están en el “centro simbólico” de la ciudad. A mediados del mes pasado (abril), el intendente Pablo Petrecca lanzó la propuesta de “vender” esos terrenos para financiar la terminación del paso bajo nivel que dejó inconcluso el gobierno de Javier Milei con su decisión de suspender la obra pública en todo el país.

Pero Franco fue enfática en la aclaración de que este debate que se abre ahora no está motorizado por esa obra de infraestructura que quedó pendiente. “En principio quisiera separar lo del bajo nivel con lo del Plan Maestro”, afirmó la funcionaria. E hizo la salvedad de que –en última instancia- la venta de esos terrenos no depende del municipio: es la parte que quedó en poder del Estado nacional.

“La Agencia de Bienes del Estado (AABE) es el organismo nacional que administra esos terrenos y tiene intención de empezar a vender -no solamente en Junín, sino en otras ciudades también- los terrenos ociosos -y sobre todo ociosos centrales, como es nuestro caso- pero le pide al municipio: bueno, ustedes son los que habitan la ciudad, definan qué quieren hacer y cómo”, aseguró Franco. "Pero hay partes del predio que estarán exentas de cualquier posibilidad de venta", aclaró.

“Siempre cuando salen estos temas del predio ferroviario salen voces a decir: ‘Bueno no: no se toca. Esto es patrimonio del ferrocarril. Allí está funcionando el taller Mario Meoni, ya nacionalizado, hay una escuela secundaria’. Eso, obviamente, queda, no se afecta”, aseguró Franco. Y brindó más detalles: “El predio grande, el ‘triángulo’ grande, que es el que mayor impacto tiene en la actividad ferroviaria actual, que está en uso por el corredor tanto de cargas como de pasajeros, no se afecta. Una superficie importante dentro de ese predio está ocupada por los talleres y seguirá ocupadas por los mismos”.

“Los talleres avanzaron en la incorporación de esta escuela secundaria, que también es un punto de capacitación importante y seguirán funcionando, como lo está haciendo el comedor de la Unnoba sobre Primera Junta”, enumeró. También estarían exentos de cambios el centro de atención vecinal “donde está el Registro Civil, está el Museo de Malvinas, el Polideportivo Beto Mesa… Y hay sectores que fueron teniendo otros usos. Donde están los usos ferroviarios tendremos que lograr en algún momento que tenga una actualización tecnológica, digamos, pero es fundamental para la ciudad de Junín que los talleres ferroviarios sigan funcionando, obviamente”, aseguró la funcionaria.

Sobre la calle Jean Jaures, la subsecretaria Franco precisó que “hay superficies remanentes, un sector central donde está la chimenea, un centro simbólico que tampoco tiene uso en alguno de los galpones y hay mucho edificio con mucho valor patrimonial que tiene que ser puesto en valor. Hay muchos edificios degradados –lamentablemente- que tienen un valor riquísimo y que forman parte de nuestra identidad”.

Para concluir, Franco aseguró que la idea de la administración de Pablo Petrecca es que se continúe con el paso bajo nivel. “El Intendente sigue haciendo gestiones todo el tiempo para poder darle continuidad a la obra. Entiendo que la empresa también tiene interés en continuarla, con lo cual están viendo con los diferentes actores de Nación desde el área correspondiente cómo se le puede dar continuidad al financiamiento”.

Y concluyó: “No nos olvidemos que Rivadavia es el principal eje norte-sur que tenemos, que va de Circunvalación a Ruta 188, y que aglutina no solamente actividades comerciales e institucionales: es el principal corredor de vinculación, con lo cual es sumamente relevante poder recuperar ese paso”.

¿Un paso bajo nivel alternativo?

La subsecretaria de Planificación Urbana, Laura Franco, se refirió a la propuesta de hacer un paso bajo nivel en el paso peatonal construido para el ingreso a los talleres desde el sur de la ciudad, que está frente a lo que es el edificio que hoy ocupa la UNNOBA. Pero dio a entender que esa alternativa es poco factible. “Ese recorrido pasa por abajo de toda la parrilla de vías de la carga. No de la vía que atraviesa la ciudad, sino de donde se arman las formaciones para la carga. Poder hacer un paso por ese lugar requiere sí o sí levantar esa playa de cargas. Hoy la playa llega desde General Paz hasta Tedin, y en función de los movimientos que ha venido teniendo está siempre ocupada. O sea: es inviable hacer eso en las condiciones actuales”.

No obstante, no descartó que “como propuesta se pueda avanzar, y de hecho los diferentes proyectos que se trabajaron estos años fueron de traslado de carga.También tiene que tener un acuerdo de la DIF, de ferrocarriles, del concesionario de carga, para que pueda producirse ese traslado y generar algún paso intermedio”.

Franco recordó que hubo intentos anteriores de gestionar los terrenos ferroviarios. “En la época de Abel Miguel arrancó un primer Convenio Ferrourbanístico. Después siguió avanzando, se discutió en el marco del Plan Estratégico en el año 2000; luego hubo otras propuestas en el medio, con otros convenios también con el propietario estatal del terreno, que actualmente es el AABE, pero fue cambiando con diferentes nombres”.

¿Está en juego la Quinta Florida?

La llamada Quinta Florida fue uno de los terrenos ferroviarios sobre los que se posó la mirada para su eventual venta para la financiación del paso bajonivel. La subsecretaria Franco dijo sobre este predio: “Lo que se visualiza en relación a la Quinta Florida es que, primero, es el único predio que está sin actividad desde la privatización”.

Y que “más allá del espacio de la Agencia de Seguridad Vial, que está instalada con un comodato, un recorte del predio, hay unos galpones que fueron galpones de depósitos, que no tienen valor arquitectónico. Dentro de los galpones hay material rodante del ferrocarril en guarda judicial que es propiedad del Estado Nacional, desde la época de la privatización, desde el año 92. O sea: no tiene un uso relevante”.

Por este motivo, “al no tener incorporada ninguna función ferroviaria -salvo un pequeño tramito pegado al troncal de vías- es como el más fácil de desarrollar. Y además, es acotado en metros cuadrados o en hectáreas, como se quiera”, deslizó la responsable de Planificación Urbana.