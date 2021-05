Horacio Masino: Un presidente mesurado, que no va más allá de donde le ajusta el zapato

Económicamente vamos a terminar bastante mejor de lo que fue la pasada temporada. Estamos saneando lo que sería el libre deuda de los jugadores. Estamos muy cerca de completar los ocho meses, para lo cual se hizo un trabajo muy grande en cuanto a la austeridad y segundo poniendo los números en orden.

Toda la comisión viene haciendo un trabajo ordenado con el tema del control de los gastos no pagando cosas alocadas para tener los números estables. Los sponsors nos siguieron acompañando casi en su mayoría y algunos aumentaron su participación a pesar de la crisis que vive el país. Creo que muchos vieron el esfuerzo que se está haciendo con el plantel.

Esta fue una Liga atípica. Jugar como se hizo es imposible para los cumplimientos económicos que hay que afrontar. Lo que antes se ponía en diez meses ahora se redujo a cuatro meses y medio. De diciembre a marzo. Y los gastos fueron los mismos.

Ahí fue donde se produjo el famoso cuello de botella. El apriete que los clubes tienen en ese período con los gastos de hotel y demás, antes lo prorrateaba en diez meses.

Pero estamos bastante bien. Pensamos que podíamos tener un desfasaje pero todo lo contrario, estamos superando las expectativas que teníamos. Estamos muy ordenados económicamente, no hay grandes saltos. Siempre hay un remanente que viene atrasado, pero es manejable.

El gasto que se produjo con la burbuja es el mismo que con el sistema anterior. Si se traza un parámetro de lo que se gasta viajando en micro por todo el país, más los gastos de avión, comparativamente con la burbuja entre hisopados, hoteles, traslados, es muy similar.

El tema pasa pura y exclusivamente por la reducción del tiempo en los gastos. No es lo mismo gastar la plata en diez meses que tenerla disponible para cuatro, más allá que el contrato con los jugadores es de ocho.

Lo que viene es incierto. No esperábamos la decisión de Huarte. Matías nos comunicó que no continuaba en el club. Fue muy sorpresivo. Una vez que termina la Liga uno le da a todos un par de meses para que se desenchufen de todo y después nos sentamos a conversar. Matías se apersonó a mí y Marcelo Velazco y nos manifestó su voluntad de no continuar. Expuso sus razones, que son entendibles y respetables. Igual no queda otra que aceptar la decisión que tomó.

Nosotros nos vemos obligados a reestructurar algo que no teníamos pensado que es salir a buscar un técnico, con todo lo que ello implica.

Le deseamos lo mejor a Matías, nos dio muchas satisfacciones, es un muy buen profesional.

Con respecto a los jugadores sufrimos otro golpe que es la partida de Jonatan Slider. Está bien que con la campaña que hizo siendo casi el goleador de la Liga, ofertas le iban a llover. Me parece bien que tenga esta oportunidad. Nos duele, como todos. Era nuestro referente y pensábamos que iba a continuar su carrera en el club. No obstante las puertas del club siempre van a estar abiertas. Ha dado muestras de ser una excelente persona, que quiere al club. No tenemos más que palabras de agradecimiento para con él.

Fueron dos golpes muy duros para lo que teníamos pensado. El técnico por un lado y el goleador del equipo.

Cuando uno hace un proyecto de trabajo cuenta con esto y lo otro, y tenemos al técnico. Después se puede negociar el resto.

Siempre empezamos hablando con el técnico, luego con nuestro jugador emblema que es Juan Cangelosi y posteriormente arrancamos con el resto.

Igualmente vuelven Enzo Filipetti, Agustín Cavallín, Franco Montemaggio, entre otros. Ahora sí tenemos que hacer un replanteo más profundo que años anteriores.

Tapia, Barrales, Pérez Tapia, Burgos, vamos a volver a hablar con ellos, más allá que antes de que se fueran dialogamos con ellos. El club está acostumbrado a potenciar jugadores y luego se van con mejores propuestas económicas. Pero mi frase es que alcancen a comprender que acá van a tener los minutos que necesitan para mostrarse. Nosotros vamos a tratar de hacer un esfuerzo económico para mejorar los salarios, ya se conocen entre ellos, y creemos que merecemos que nos escuchen antes de tomar alguna decisión. Todos son excelentes personas, muy buenos profesionales, se adaptaron a la ciudad, están conformes con el trato que se les dio.

Todavía no se sabe que va a pasar con la próxima Liga. Particularmente creo que la burbuja en Capital Federal es inviable. Debería empezar de a poco a volver a la normalidad con partidos de local y visitante. Tal vez utilizar el sistema de La Liga Argentina, ir rotando las ciudades. Es insostenible otra Liga como la que pasó, psicológicamente, físicamente, económicamente, no hay rubro que se pueda decir que estuvo bien. Ojalá se hagan burbujas regionales, se juegue por zonas. Lo ideal sería viernes y domingo. Las arcas del club se aliviarían un poco, la gente sabría cuándo juega su equipo.

Está bien que la televisión influye y mucho. Pero el sistema de viernes y domingo era ideal. Ahora varía todo.

Creo que el movimiento se va a comenzar a ver a fines de setiembre. Algunos ya se están moviendo en el mercado.

Ojalá todo sea para mejor. Bienvenido que se haya podido terminar. Se hizo un gran esfuerzo, hubieron casos muy complicados, todos los equipos pasaron por casos de Covid. Nosotros tuvimos casi 20. Y fue una situación fea. Si se le busca un sistema diferente de juego, bienvenido.